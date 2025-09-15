Torna anche quest’anno, dal 16 al 22 settembre, la Settimana Europea della Mobilità. Tanti gli eventi e le iniziative sul territorio per sensibilizzare e coinvolgere cittadine e cittadini, aziende, istituzioni, scuole e università nel promuovere uno stile di vita attivo adottando comportamenti virtuosi in tema di mobilità sostenibile. Milano aderisce a questo appuntamento, voluto dalla Commissione Europea, con un calendario di eventi dedicati alla promozione di forme di mobilità alternative all’uso dell’auto privata.

Il tema di questa edizione è “Mobilità per tutti”: un invito a costruire insieme una mobilità accessibile, sostenibile, sicura ed equa per tutte e tutti. Una sfida che le città sono chiamate a cogliere per agevolare il più possibile gli spostamenti nella vita quotidiana, senza dover affrontare barriere e ostacoli.

“Il tema al centro di questa edizione parla al nostro impegno quotidiano – afferma l’assessora alla Mobilità Arianna Censi -. Una mobilità può dirsi sicura ed equa per tutti e per tutte quando mette al centro le persone, con i loro diversi bisogni. Ed è questo quello che siamo impegnati a fare ogni giorno come Amministrazione: a rendere Milano una città in cui il trasporto pubblico sia capillare ed efficiente, nella quale lo spazio pubblico sia davvero democratico perché a misura di ognuno. Pedonalizzare aree prima riservate alle auto, specie davanti alle scuole, significa investire sulla sicurezza dei bambini e delle bambine, e quindi permettere agli utenti più vulnerabili, pedoni e ciclisti, di muoversi in modo più sicuro. Garantire il diritto alla mobilità ad ogni persona vuol dire, soprattutto, costruire comunità più giuste e democratiche”.

L’Amministrazione comunale sta da tempo lavorando a progetti che prevedono il miglioramento dell’accessibilità del trasporto pubblico, la realizzazione di percorsi ciclabili protetti e di zone pedonali davanti alle scuole. Con l’apertura di nuove velostazioni sono previsti spazi di sosta attrezzati e sicuri, mentre nuovi spazi pedonali, precedentemente adibiti a parcheggi, sono stati realizzati anche grazie alla linea M4 (completamente accessibile e automatizzata).

