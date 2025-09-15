25 C
Milano
lunedì, Settembre 15, 2025
HomeATTUALITA'
ATTUALITA'

Settimana europea della mobilità

Davide Falco
By Davide Falco
0
66
mobilita-per-tutti
mobilita-per-tutti

Torna anche quest’anno, dal 16 al 22 settembre, la Settimana Europea della Mobilità. Tanti gli eventi e le iniziative sul territorio per sensibilizzare e coinvolgere cittadine e cittadini, aziende, istituzioni, scuole e università nel promuovere uno stile di vita attivo adottando comportamenti virtuosi in tema di mobilità sostenibile. Milano aderisce a questo appuntamento, voluto dalla Commissione Europea, con un calendario di eventi dedicati alla promozione di forme di mobilità alternative all’uso dell’auto privata.

Il tema di questa edizione è “Mobilità per tutti”: un invito a costruire insieme una mobilità accessibile, sostenibile, sicura ed equa per tutte e tutti. Una sfida che le città sono chiamate a cogliere per agevolare il più possibile gli spostamenti nella vita quotidiana, senza dover affrontare barriere e ostacoli.

Il tema al centro di questa edizione parla al nostro impegno quotidiano – afferma l’assessora alla Mobilità Arianna Censi -. Una mobilità può dirsi sicura ed equa per tutti e per tutte quando mette al centro le persone, con i loro diversi bisogni. Ed è questo quello che siamo impegnati a fare ogni giorno come Amministrazione: a rendere Milano una città in cui il trasporto pubblico sia capillare ed efficiente, nella quale lo spazio pubblico sia davvero democratico perché a misura di ognuno. Pedonalizzare aree prima riservate alle auto, specie davanti alle scuole, significa investire sulla sicurezza dei bambini e delle bambine, e quindi permettere agli utenti più vulnerabili, pedoni e ciclisti, di muoversi in modo più sicuro. Garantire il diritto alla mobilità ad ogni persona vuol dire, soprattutto, costruire comunità più giuste e democratiche”.

L’Amministrazione comunale sta da tempo lavorando a progetti che prevedono il miglioramento dell’accessibilità del trasporto pubblico, la realizzazione di percorsi ciclabili protetti e di zone pedonali davanti alle scuole. Con l’apertura di nuove velostazioni sono previsti spazi di sosta attrezzati e sicuri, mentre nuovi spazi pedonali, precedentemente adibiti a parcheggi, sono stati realizzati anche grazie alla linea M4 (completamente accessibile e automatizzata).

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Conclusa con Successo la Sesta edizione del Nano Film Festival
Articolo successivo
SKY SPORT 24 NIGHT, da oggi il nuovo tg sportivo su Cielo
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy