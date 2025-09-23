In tour backstage stories dal 23 settembre su RaiPlay

Cosa succede al di là del palco prima che la musica inizi a suonare? Da martedì 23 settembre arriva in boxset su RaiPlay “In Tour backstage stories”, un original di Rai Contenuti Digitali e Transmediali condotto da Carolina Di Domenico, che presenta il mondo della musica a 360 gradi.

Un tour che attraversa l’Italia e sbarca dietro le quinte, tra i cantanti e i professionisti del settore, per scoprire i backstage dei grandi eventi “live” di Giorgia, Zucchero, Pinguini Tattici Nucleari, Alessandra Amoroso e Fabri Fibra. Non mancheranno curiosità e aneddoti su cosa fanno e pensano gli artisti poco prima di esibirsi e sul mondo dei professionisti del backstage, impegnati a svolgere un lavoro meticoloso, con tempi stretti e incalzanti, per evitare errori e imprevisti e garantire il successo dei grandi show musicali.

“Ciò che accade nel backstage ha sempre generato curiosità e attirato molto i giovani che ambiscono a lavorare nello spettacolo – commenta Marcello Ciannamea. È soprattutto a loro che dedichiamo “In Tour backstage stories”, un’intensa immersione nel mondo, spesso invisibile ma essenziale, di chi si distingue per qualità professionali, tecniche e umane e, lontano dal clamore, si impegna per rendere ogni evento memorabile”.

“Stare in questo mondo da 20 anni mi ha portato a ritenere le figure che ruotano attorno a uno show come fondamentali – aggiunge Carolina Di Domenico – e sono felice che finalmente vengano messe in luce da un programma che gli rende merito.

Con “In tour backstage stories” mostriamo al pubblico chi tiene in piedi uno spettacolo oltre all’artista principale”.

“In Tour backstage stories”è un original Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia