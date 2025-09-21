“Fuori dal Coro”: suicidio del quattordicenne Paolo

appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano tratterà il tragico suicidio di Paolo Mendico, con una lettera esclusiva inviata, alla trasmissione, dalla preside dell’istituto scolastico. La dirigente respinge le accuse dei genitori del quattordicenne, sostenendo non ci fossero state segnalazioni per atti di bullismo.

A seguire, le problematiche della Sanità pubblica, con la polemica che ha travolto l’Asl di Cuneo. Sembrerebbe che, in violazione a quanto previsto dalle norme nazionali, l’Asl piemontese abbia costruito un sistema di appuntamenti fittizi, utile a eludere il monitoraggio dei tempi d’attesa. Diversi pazienti lamentano di aver trovato appuntamenti fissati a orari e giorni improbabili, Ferragosto o Natale, salvo vederli poi annullati e rifissati oltre i limiti previsti dalle impegnative mediche.

Spazio, infine, ad un’inchiesta sulle occupazioni abusive a Bitonto, dove diversi immobili del Comune sarebbero usurpati da oltre vent’anni da famiglie appartenenti a clan malavitosi.

