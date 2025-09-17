Festival delle geografie 2025. 7° edizione 18-21 settembre

Il Festival delle Geografie, giunto alla settima edizione, si terrà dal 18 al 21 settembre presso Villa Camperio di Villasanta. La manifestazione, che raccoglie circa 40 eventi quest’anno è dedicata al tema della città, uno dei più complessi e sfidanti della geografia umana. Città intese come luoghi di creatività e innovazione, per far fronte ai sempre nuovi bisogni e conflitti che vi nascono; città laboratori di idee e progetti, fulcri di cambiamento, teatri dinamici di sempre nuovi incontri e confronti tra culture, ma anche contesti di fatiche quotidiane, conflitti, discriminazioni. Il Festival è promosso dall’associazione “La casa dei popoli” e dal Comune di Villasanta,

Le questioni dell’urbanizzazione saranno affrontate con un caleidoscopio di prospettive e competenze diverse, che ci permetteranno di indagare le dinamiche, emerse e sommerse, che le attraversano. Tutto ciò, senza perdere la prospettiva geografica, intesa come cardine che connette coerentemente tutte le esperienze, le rappresentazioni, i racconti del Festival.

Si parlerà della dimensione urbana dei diritti, dell’arte, della cura, del cibo, della politica, del sacro, dei viaggi e di tanto altro; di città lontane, come Nairobi, Pechino o Ciudad Juarez, e di città abitate e vissute dai visitatori del Festival, come Villasanta, Monza e Milano, con osservatori competenti dei processi urbanistici in atto.

Dal 18 al 21 settembre, presso Villa Camperio a Villasanta, si susseguiranno quattro giorni di eventi serrati che comprendono, oltre a 21 conferenze e dibattiti, 10 tra concerti, spettacoli teatrali, performance audio-visuali e poetiche, 7 workshop partecipativi ed esplorativi del territorio, 2 mostre fotografiche e un corso di formazione per insegnanti.

Novità di quest’anno sono infine le iniziative di arte pubblica partecipata: “Verso casa”, un progetto di installazione interattiva e performance site-specific di Guinea Pigs, che si sviluppa a partire da un doppio gesto fondativo: camminare e costruire insieme. “Mentre tutto scorre” un dispositivo performativo e poetico per lo spazio pubblico realizzato dalla compagnia Priano/Pruonto con la partecipazione attiva delle comunità locali. “Urban Color:20852” grazie alla quale il passaggio pedonale tra il parco e il cortile di villa Camperio si trasformerà in un “vicolo della parola”, grazie ai murali dei bambini. Queste iniziative sono realizzate all’interno del progetto “Itinerari culturali. Nuove geografie di relazione e partecipazione” con il contributo di Fondazione CARIPLO in collaborazione con Les Cultures.

Info

Tutta la manifestazione si svolgerà presso Villa Camperio di Villasanta, via Confalonieri 55.

https://www.festivalgeografie.it/

info@festivalgeografie.it

Ingresso libero

