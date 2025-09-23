23 settembre al 19 ottobre: MILANoLTRE Festival 39ª edizione

La transizione di MILANoLTRE non è solo generazionale, ma anche di sguardo e mette sempre al centro il corpo attraverso la danza per “stare nel mezzo”.

Bodies-in-between 2025 > 2027 è il titolo scelto per tracciare la nuova direzione del festival, esplorando il confine come spazio creativo e attraversando tre anime contemporanee della città di Milano. Un nuovo ciclo che abita “il confine” tra linguaggi artistici, tra gruppi e comunità diverse, tra il dentro e il fuori, e tra il prima e il dopo. MILANoLTRE nel 2025 intraprende un dialogo incisivo con la moda ma anche con lo sport (2026) e con il design (2027), per dialogare con le eccellenze del territorio e i settori trainanti a livello nazionale e internazionale e affrontare così questioni, creative, coreografiche, pedagogiche, sociali, geopolitiche di assoluta rilevanza e assieme agli artisti e artiste coinvolte immaginare nuove forme e formati di visione, produzione e trasmissione.

Cuore del progetto prodotto da MILANoLTRE con la collaborazione e il patrocinio di Camera Nazionale della moda italiana è Dans(e) l’Atelier: un insieme di “micro-residenze” che coinvolgono ogni anno tre coreografi/e in dialogo con fashion designer, sportivi e designer, finalizzate alla realizzazione e presentazione di un oggetto/installazione/ performance il 12 ottobre.

A questo cambio di passo corrisponde anche un visual rinnovato. Grazie al bando della Fondazione Italia Patria della Bellezza, nato per sostenere la comunicazione strategica e il branding di progetti che valorizzano il patrimonio culturale e territoriale italiano, affiancati da ArteficeGroup, partner della Fondazione, abbiamo costruito e rinnovato l’identità grafica del Festival.

Il Festival si svolge dal 23 settembre al 19 ottobre negli spazi del Teatro Elfo Puccini e, in questa edizione attiva collaborazioni con il MAGA – Museo di Arte Contemporanea di Gallarate e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano che ospitano nuovi progetti coreografici che intersecano il mondo della danza con quello della dell’arte, della moda e delle nuove tecnologie.

Tra le compagnie ospiti del Festival: Spellbound Contemporary Ballet, un focus dedicato a Jacopo Jenna, Andrea Peña, il Centre Chorégraphique National de Nancy Ballet de Lorraine, Compagnia associata a MILANoLTRE per tutto ili triennio, la giovane Masako Matsushita, Compagnia Susanna Beltrami/DANCEHAUSpiù, e Cullberg, assente dalle scene milanesi dal 1994.