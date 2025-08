Torna l’Imperia Unplugged Festival: Dolcenera, Emanuele Dabbono

Martedì 5 e mercoledì 6 agosto a Imperia Oneglia appuntamento con l’ottima musica nella decima edizione del festival ligure. Ingresso gratuito.

L’estate imperiese si arricchisce di due serate di musica d’autore e grande emozione sul mare per festeggiare i dieci anni dell’Imperia Unplugged Festival, il festival della buona musica di qualità della città di Imperia. L’appuntamento è fissato per martedì 5 e mercoledì 6 agosto, a partire dalle ore 21:00, nella suggestiva cornice della Banchina Aicardi a Imperia Oneglia. L’ingresso è libero per entrambe le serate.

Organizzato dall’Associazione Culturale Imperia Musicale, in collaborazione con l’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Imperia e con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Imperia, il festival rappresenta un punto di riferimento per la musica di qualità in Liguria, con una formula acustica che valorizza il contatto diretto tra artisti e pubblico.

Il Festival è sostenuto anche da Confesercenti Imperia e Civ NuovOneglia.

Il programma:

Martedì 5 agosto – Gli artisti di Imperia Musicale

La prima serata sarà una grande festa tra amici: sul palco saliranno alcuni dei nomi più rappresentativi della scena cantautorale ligure e nazionale, tra cui Chiara Ragnini, Geddo, Stona, Giovanni Gandolfo, Depa e Walter Martina.

Mercoledì 6 agosto – DOLCENERA + EMANUELE DABBONO

La seconda serata vedrà protagonista Dolcenera, una delle voci più intense e versatili del panorama musicale italiano, accompagnata in apertura da Emanuele Dabbono, raffinato cantautore e autore genovese.

Dolcenera, nome d’arte di Emanuela Trane, è salita alla ribalta nel 2003 vincendo la sezione Giovani del Festival di Sanremo con Siamo tutti là fuori, conquistando anche il Premio della Critica. Da allora ha costruito una carriera solida e trasversale, alternando pop, rock ed elettronica, con all’attivo numerosi album di successo come Un mondo perfetto, Il popolo dei sogni, Evoluzione della specie e Anima Mundi.

Oltre alla musica, Dolcenera ha preso parte a numerosi progetti televisivi, tra cui The Voice of Italy nel ruolo di coach e, più recentemente, la dodicesima edizione di Pechino Express su Sky Uno, dove ha conquistato il pubblico classificandosi al secondo posto in coppia con Gigi Campanile. La sua presenza scenica travolgente e l’intensità delle sue interpretazioni promettono di regalare al pubblico di Imperia una serata memorabile.

Emanuele Dabbono, già volto noto di X Factor e autore di successo per artisti come Tiziano Ferro, Alfa (ha firmato la recente Il Filo Rosso), Levante e molti altri, è uno dei cantautori più sensibili e raffinati della nuova scena italiana. Con all’attivo diversi album da solista, una scrittura poetica e profonda, e una voce capace di toccare corde intime e autentiche, Dabbono aprirà la serata con un set acustico che saprà emozionare.

Il Festival è ad ingresso gratuito.

L’evento è organizzato con il sostegno e la collaborazione del Comune di Imperia.

IMPERIA UNPLUGGED FESTIVAL 2025

martedì 05 agosto – Banchina Aicardi, dalle 21:00

Gli artisti di Imperia Musicale

mercoledì 06 agosto – Banchina Aicardi, dalle 21:00

DOLCENERA + Emanuele Dabbono

ingresso libero



Per informazioni e aggiornamenti: www.imperiamusicale.it/imperia-unplugged-festival

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia