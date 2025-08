Torna il contest Rhoin12scatti in vista del calendario 2026

Via al contest annuale di Rho #rhoin12scatti2026 e si chiuderà il 30 settembre: in questa fase sarà possibile postare sul social Instagram scatti che potranno essere selezionati da una apposita giuria per essere inseriti nel tradizionale calendario relativo al prossimo anno, il 2026.

Il logo richiama i toni dell’arancione per richiamare il sito VisitRho, aperto da tempo dal Tourist Infopoint per informare i turisti e quanti vogliono scoprire le bellezze della città.

Questo lo slogan scelto dal Tourist Infopoint che cura la realizzazione del calendario annuale:

“Dire “Rho” significa dire “una città in continua evoluzione senza perdere la propria vicinanza a chi la vive”. Cogli anche tu l’anima di questa città tutta da vivere, tutta da scoprire!”.

Chiunque, fotografo esperto e professionista o puro appassionato di scatti, può scattare foto in città liberando la propria creatività. Tra tutte quelle postate su Instagram con l’hashtag #rhoin12scatti2026 la giuria ne sceglierà dodici per creare il calendario 2026.

Le foto dovranno avere formato orizzontale con risoluzione idonea alla stampa (dimensione minima 100 PPI). Sarà bello poter scegliere tra punti di vista particolari.

“Il concorso fotografico riscuote sempre un grande successo di partecipazione e la qualità artistica degli scatti è sempre alta, segno di passione e di creatività – commenta il vicesindaco e assessore al Turismo Maria Rita Vergani – Rho vive un momento di trasformazione attende eventi importanti, come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: sono sicura che gli spunti non manchino e che le bellezze storiche di Rho possano sempre fornire scorci per scatti innovativi e curiosi. Non vediamo l’ora di poterli ammirare e valutare per scegliere i più rappresentativi”.

