Teatro Cortesi di Sirolo 22 agosto: Corrado Tedeschi

Il Teatro Cortesi di Sirolo ospita, Il 22 agosto alle ore 21:30 il Teatro Cortesi di Sirolo ospita un appuntamento di grande prestigio con Corrado Tedeschi, protagonista dello spettacolo Lezioni semiserie pirandelliane di L’uomo dal fiore in bocca, tratto dal celebre testo di Luigi Pirandello.

L’allestimento si apre con una brillante “lezione semiseria”: prima di interpretare L’uomo dal fiore in bocca, Corrado Tedeschi affronta un immaginario esame. Un personaggio pirandelliano – sfuggito forse da qualche altra opera – lo interroga per stabilire se egli sia degno di diventare, a sua volta, “personaggio”. Attraverso questo pretesto, l’attore coinvolge il pubblico in un percorso ironico e al tempo stesso profondo e affronta i grandi temi pirandelliani dell’essere e dell’apparire, delle maschere e della follia.

L’intento dichiarato è abbattere i pregiudizi di noia spesso legati al teatro classico e predisporre gli spettatori a vivere appieno uno dei più intensi monologhi della storia del teatro. In questa doppia dimensione – comica e tragica – risiede il segreto del successo della messinscena.

L’uomo dal fiore in bocca, semi-monologo di straordinaria intensità, accompagna lo spettatore tra ironia, grottesco e dolore. Corrado Tedeschi, affascinato da questo testo fin dai suoi anni in Accademia, offre una prova di grande maturità artistica, regalando un’interpretazione antiretorica e raffinata, capace di fondere leggerezza ed emozione, drammaticità e umorismo.

Un’occasione imperdibile per scoprire la modernità di Pirandello attraverso il talento di un attore che sa unire eleganza, sensibilità e brillantezza scenica.

Lo spettacolo si terrà presso il Teatro Cortesi di Sirolo.

Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Centro Studi Franco Enriquez oppure contattare i numeri: 338 844 8317 | 335 477 618

Il costo del biglietto è 30 €, con riduzioni e agevolazioni previste per studenti, insegnanti e gruppi organizzati.

E-mail: presidenzacsfe@enriquezlab.org

Instagram: @PremioEnriquez

X (ex Twitter): Premio Nazionale Franco Enriquez

Facebook: Premio Nazionale Franco Enriquez

Pinterest: Premio Nazionale Franco Enriquez

TikTok: Arte e Teatro [@francoenriquez]

