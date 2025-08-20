Torna “Expo Turismo – Arte Terra e Natura del Salento”

Appuntamento venerdì 22 agosto, ingresso gratuito, all’interno del quartiere fieristico nel pieno centro cittadino con la campionaria organizzata dal Comune di Miggiano e dedicata alle tradizioni artistiche, artigianali ed enogastronomiche.

Una vetrina per le eccellenze e le bellezze del territorio che si presentano ai turisti e vacanzieri ospitati in queste settimane nel Salento.

Un momento utile per fare conoscere le peculiarità di un territorio che non è soltanto mare ma vanta una storia millenaria di arte, mestieri artigianali e operosità legata ai prodotti della terra.

Un’occasione unica per valorizzare l’entroterra salentino e regalare ai visitatori un’esperienza autentica.

A esporre le loro opere pittori, scultori, artigiani del legno e del ferro battuto, cartapestai, intagliatori della pietra leccese: maestri che nel chiuso delle loro botteghe nutrono e compiono la loro passione e affidano al presente tradizioni antiche.

Accanto alle bellezze artistiche, i visitatori di “Expo Turismo” potranno gustare le bontà e i prodotti tipici della cultura agricola ed enogastronomica salentina.

Ad allietare la serata, nella nuova grande piazza attrezzata accanto al quartiere fieristico, “Stasera Ridiamoci Sud Festival”, show che mette insieme la verve comica di Giampaolo Catalano, I Malfattori e Gli Scemifreddi per uno spettacolo esilarante e di grande divertimento.

«Per il sesto anno consecutivo – le parole della vicesindaca con delega agli Eventi fieristici, Maria Antonietta Mancarella – organizziamo “Expo Turismo, manifestazione che nel tempo ha saputo ritagliarsi una sempre maggiore attrattività sia nei riguardi di artigiani e artisti che nei confronti di chi vive il Salento dell’estate e può conoscerlo anche nel suo straordinario entroterra e per quelle che sono le sue tipicità legate all’artigianato e all’arte, alle pietanze tipiche, in un connubio straordinario che risulta essere molto attrattivo».

«Nell’occasione di “Expo Turismo” – sottolinea il sindaco Michele Sperti – presentiamo con grande entusiasmo una nuova piazza, uno spazio riqualificato che manifesta la volontà di questa amministrazione comunale di dare nuova vita a porzioni di territorio non utilizzate o presentante come lingue d’asfalto inutili. Un’area alberata che porta nuovo decoro urbanistico in pieno centro cittadino.

Una cartolina nuova per una manifestazione che presenta un Salento che non è solo balneare, ma anche arte, artigianato, cultura e tradizione».

