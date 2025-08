Paolo Ruffini “Il Babysitter” live ad Amelpignano

“AMelpignano – Meridiano Salento”, l’esclusiva rassegna salentina, che si terrà da luglio ad agosto 2025 in Piazza Antonio Avantaggiato, nel centro di Melpignano (LE), presenta Paolo Ruffini con lo spettacolo “Il Babysitter. Quando diventerai piccolo capirai”, domenica 3 agosto.

“Il Babysitter. Quando diventerai piccolo capirai”, è uno spettacolo teatrale interpretato da Paolo Ruffini e diretto da Claudia Campolongo. Lo show, ispirato all’omonimo video podcast di grande successo, che sui social ha raggiunto oltre 100 milioni di views totali, prosegue nel suo viaggio alla scoperta della sorprendente spontaneità dei bambini, capaci di rivelare nuovi punti di vista, spunti di riflessione e letture ironiche su tematiche esistenziali e universali.

Lo spettacolo, che vede sul palco Paolo Ruffini, Claudia Campolongo al pianoforte e i piccoli interpreti Isabel Aversa, Nicholas Ori e Leonardo Zambelli, si arricchisce di una novità: un nuovo momento di improvvisazione, in cui verranno lette le letterine che i bambini – sia i protagonisti dello show che quelli presenti tra il pubblico – hanno scritto a Babbo Natale, rivelando i loro sogni, aspirazioni, fantasie e idee del mondo e del futuro, e facendo rivivere agli adulti per una sera la magia dell’attesa e l’aspettativa pura irripetibili che il Natale regala durante l’infanzia.

AMelpignano è una rassegna con un ricco calendario di eventi capace di spaziare tra diversi generi e discipline artistiche con protagonisti nazionali e internazionali, del mondo della musica, del teatro, del cinema, della letteratura, dell’arte e della cultura che si uniscono perfettamente con la tradizione culturale del Salento.

Ogni evento sarà occasione per unire socialità, musica, cultura e cibo in una festa di colori e profumi. Verranno accuratamente selezionate proposte di food & beverage di qualità, tutto made in Salento, per garantire al pubblico un’offerta ampia e variegata. Anche in questa nuova edizione, ci sarà la birra ufficiale di AMelpignano, la prima birra salentina 100% artigianale di puro malto d’orzo prodotta e confezionata dal rinomato birrificio salentino B94.

Il progetto promuove la cultura degli stili di vita sostenibili con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente. Per tutti gli eventi verrà usata plastica biodegradabile, al fine di sensibilizzare il pubblico a ridurre l’uso di prodotti in plastica monouso in modo da rispettare l’ambiente, riducendo gli sprechi.

Calendario

PAOLO RUFFINI, “Il Babysitter. Quando diventerai piccolo capirai” – 03 AGOSTO

FRANCESCO CICCHELLA, “Tante belle cose” – 07 AGOSTO

GIANLUCA GOTTO, “Le tre vie del ben-essere” – 08 AGOSTO

FOLKEAT FEST con RISERVA MOAC e FOLKABBESTIA – 09/10 AGOSTO – INGRESSO GRATUITO

Biglietti disponibili al seguente link https://www.ticketone.it/ artist/amelpignano/

