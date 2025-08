Monferrato on Stage: rassegna enogastronomica e musicale

Prosegue la 10ª edizione di MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche del territorio alla musica, da sempre elemento di aggregazione universale, con 12 eventi in programma dal 7 giugno fino al 13 settembre pensati per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

Domenica 3 agosto il Monferrato On Stage farà tappa in Piazza Piemonte a ROATTO (Asti) con un must del Monferrato musicale, la NOTTE DELLE CHITARRE con CUSTODIE CAUTELARI. Sul palco i chitarristi Maurizio Solieri e Andrea Corvetto.

Inizio concerto ore 21.45. Ingresso gratuito.

Dalle ore 19.30 sarà aperta l’area Food & Beverage dove si potrà gustare lo street food di qualità preparato dai volontari della Pro loco di Roatto con i prodotti di Asti Agricoltura-Confagricoltura, Monferrato Excellence e Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato.

La proposta dei vini, che rappresentano un’altra vera tipicità del Monferrato, è curata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. Ad accompagnare le preparazioni ci sarà La Fresia DOC, tradizione vitivinicola del territorio.

Cocktail bar con i prodotti di Cocchi e Bosso, che storicamente segue le serate di Monferrato On Stage, prosegue la collaborazione con gli storici partner Giulio Cocchi e Distilleria Bosso.

Il Vermouth di Torino, tipicità piemontese e riconosciuta con il marchio IGP, è tutelato dal Consorzio del Vermouth di Torino.

L’evento di Roatto è parte della rassegna “SapORI del Monferrato”, progetto supportato da MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Roatto e A.R.A. Piemonte.

Il concerto di Cristiano Godano e i Guano Padano inizialmente previsto per la tappa di Roatto è rinviato a data da destinarsi per cause logistiche indipendenti dall’artista e dagli organizzatori.

La rassegna itinerante si sposterà poi il 22 agosto a PORTACOMARO (Asti), il 29 agosto a FERRERE (Asti), il 7 settembre a CAMERANO CASASCO (Asti) e il 13 settembre a SAN MARZANO OLIVETO (Asti).

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia