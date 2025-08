Luchè annuncia oggi una nuova tappa del suo Luchè Arena Tour

Nel pieno del suo tour estivo, che sta portando il suo sound inconfondibile sui palchi dei principali festival italiani, Luchè annuncia oggi una nuova imperdibile data che si aggiunge al calendario del suo attesissimo “LUCHÈ ARENA TOUR”: il 15 marzo 2026 torna protagonista al Palazzo dello Sport di Roma.

Il “LUCHÈ ARENA TOUR” sarà un’esperienza dal forte impatto scenico ed emotivo: un viaggio tra hit iconiche, nuovi brani e momenti dal forte contenuto personale, che toccherà i principali palazzetti italiani a partire da dicembre 2025.

Annunciato dall’artista il 5 giugno scorso, appena reduce dal concerto evento che ha infiammato lo Stadio Diego Armando Maradona, con un concerto destinato a restare nella storia del rap italiano, lasciando tutti i presenti senza fiato: una produzione imponente, un impatto visivo da grande evento internazionale, un racconto in musica che ha celebrato la sua carriera e consacrato ancora una volta l’importanza che ha per la sua città. Mentre “NESSUNA” e “GINEVRA”, tratti dall’ultimo acclamato album “Il mio lato peggiore”, continuano a conquistare tutti sulle piattaforme streaming, Luchè è pronto a scrivere un altro importante capitolo del suo percorso live.

Con l’aggiunta della tappa romana, il tour si arricchisce di un nuovo appuntamento in una città che ha sempre accolto Luchè con un calore unico. L’artista tornerà a Roma dopo l’emozionante live di questa estate al Rock in Roma, con uno show completamente rinnovato pensato per le grandi arene indoor.

Una tournée che promette uno show potente, in grado di celebrare una carriera unica nel panorama urban nazionale. Un’occasione imperdibile per vedere dal vivo uno dei padri fondatori dello street rap italiano, che continua a reinventarsi rimanendo fedele alla propria identità e presenza scenica magnetica.

Qui tutte le date prodotte e organizzate da Vivo Concerti:

LUCHÈ SUMMER TOUR

22 luglio – TERMOLI (CB) – TERMOLI SUMMER FESTIVAL c/o Arena del Mare

24 luglio – ROMA – ROCK IN ROMA c/o Ippodromo delle Capannelle

8 agosto 2025 – RICCIONE (RN) – VERSUS FESTIVAL c/o Parco degli Olivetani

16 agosto – GALLIPOLI (LE) – Raffo Parco Gondar

21 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

24 agosto – MONFALCONE (GO), Generation Young Festival c/o Piazza della Repubblica

26 agosto – BENEVENTO – Benevento Città Spettacolo

29 agosto – CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) – Castellammare Music Fest c/o Piazzale Porto Nuovo

4 settembre 2025 – EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL c/o Parco di Serravalle

LUCHÈ ARENA TOUR

Lunedì 15 settembre 2025 ASSAGO (MI) – Unipol Forum

Venerdì 19 dicembre 2025 EBOLI (SA) – PALASELE

Sabato 20 dicembre 2025 EBOLI (SA) – PALASELE

Domenica 15 marzo 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – NUOVA DATA

Martedì 17 marzo 2026 FIRENZE – MANDELA FORUM

Sabato 21 marzo 2026 TORINO – INALPI ARENA

Domenica 29 marzo 2026 BARI – PALAFLORIO

Le prevendite per la tappa di Roma saranno disponibili da oggi, martedì 5 agosto, alle ore 14.00 – info e biglietti www.vivoconcerti.com.

