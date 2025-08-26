“Drugs 2”: dal 2 settembre su RaiPlay, la seconda stagione

Dopo il grande successo della prima stagione – che ha dato voce a chi vive quotidianamente il dramma delle dipendenze – arriva in esclusiva su RaiPlay dal 2 settembre la seconda stagione in 8 nuovi episodi della docu-serie “Drugs 2” prodotto da OJ&I MILANO con la collaborazione di RAI Documentari.

Con il suo formato originale di infotainment, DRUGS ha saputo affrontare senza moralismi temi complessi come l’eroina, il gaming, la cocaina, le legal highs e l’abuso di farmaci nei minori, facendo emergere la dimensione umana dietro il disagio.

Ora la serie evolve per raccontare dipendenze spesso invisibili o sottovalutate, specie quelle legate al mondo digitale e ai comportamenti compulsivi post-pandemia.

Gli otto nuovi episodi sono dedicati a disturbi alimentari, la complessa relazione tra bulimia, anoressia e fame emotiva; cyber sex, il mondo di quelle content creator intrappolate in una spirale ambigua di sesso digitale e in bilico tra autonomia e dipendenza, visibilità e vulnerabilità.

Inoltre il dating compulsivo, ossia la ricerca ossessiva di connessioni nelle app d’incontro; workaholism, cioè il burnout generazionale e la dipendenza dal lavoro.

Si racconterà anche del fenomeno Hikikomori post-Covid, quindi l’isolamento giovanile e depressione; FOMO, la paura di essere tagliati fuori, alimentata dall’iperconnessione; dipendenza affettiva, quando l’amore diventa tossico e pericoloso, e la GHB, gli effetti collaterali del disinibitore chimico ribattezzato ”ecstasy liquida”.

