Coez: Raddoppia la data milanese del tour nei palasport

Si arricchisce di una nuova data a Milano, il 2 dicembre all’Unipol Forum di Milano, il tour di Coez nei palasport.

L’artista sarà live sui palchi dei principali palazzetti d’Italia a partire dal 12 novembre per portare dal vivo le sue più grandi hit e i brani del suo ultimo album 1998, uscito lo scorso 13 giugno.

Disponibile in rotazione radiofonica il singolo estratto dall’album Qualcosa di grande.

I biglietti per la nuova data saranno in vendita online da domani, martedì 5 agosto, alle ore 14.00 su vivoconcerti.com e offline da domenica 10 agosto alle ore 11.00.

Il tour – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – arriva in occasione dell’uscita di 1998, il nuovo album di COEZ che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi all’estetica di quegli anni.

Coez ritorna alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio introspettivo attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban.

1998 TOUR PALASPORT 2025

Mercoledì 12 novembre – ANCONA @ Palaprometeo

Venerdì 14 novembre 2025 – ROMA @ Palazzo dello Sport

Sabato 15 novembre 2025 – ROMA @ Palazzo dello Sport

⁠Giovedì 20 novembre 2025 – NAPOLI @ Palapartenope

Sabato 22 novembre 2025 – BARI @ Palaflorio

Sabato 29 novembre 2025 – TORINO @ Inalpi Arena

⁠⁠Lunedì 1 dicembre 2025 – MILANO @ Unipol Forum

⁠⁠Martedì 2 dicembre 2025 – MILANO @ Unipol Forum // NUOVA DATA

Venerdì 6 dicembre 2025 – FIRENZE @ Mandela Forum

I biglietti per la nuova data sono in vendita online su vivoconcerti.com e offline da domenica 10 agosto alle ore 11.00.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

