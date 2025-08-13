Caulonia (RC): 27ª edizione di Kaulonia Tarantella Festival

Dal 21 al 24 agosto si terrà a Caulonia (Reggio Calabria) la 27ª edizione del KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL, il più importante e storico evento di musica popolare della Calabria.

Con la direzione artistica di Morgan e Mimmo Cavallaro, per quattro giorni il paese reggino si accenderà con concerti, spettacoli di musica etnica e popolare, incontri, corsi di ballo tradizionale (Tarantella Calabrese e Pizzica) e workshop di musica con strumenti iconici della tradizione popolare.

Anche in questa edizione, il suggestivo centro storico di Caulonia farà da scenografia al Festival dalle ore 18.00 alle ore 6.00 del mattino seguente. Gli appuntamenti culturali si svolgeranno nei pressi dell’affresco bizantino dalle ore 19.00 alle ore 21.30 e quelli preserali si terranno invece nella zona di Piazza Seggio.

I concerti saranno nella scenografica Piazza Mese e vedranno la presenza di noti artisti di musica etnica e popolare, nazionali e internazionali. Si continuerà infine a ballare fino all’alba nelle strade del centro storico e nell’iconico “Sperone di Caulonia”.

Organizzato dal Comune di Caulonia e sostenuto dalla Regione Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Kaulonia Tarantella Festival è da 27 anni l’evento di riferimento del movimento legato alla musica popolare calabrese. Un festival storico e amato da un pubblico eterogeneo, un incontro tra la tarantella nella sua veste storica e la musica popolare dei giorni nostri. Sono tanti nomi di rilievo che hanno arricchito la rassegna delle passate stagioni: Noa, Ornella Vanoni, Antonella Ruggiero, Serena Brancale, Sud Sound System, Ambrogio Sparagna, Eugenio Bennato, James Senese e Napoli Centrale, Teresa De Sio, Tullio De Piscopo, Teofilo Chantre, Ashna el Becharia, Tony Esposito, Raiz, Avion Travel, Enzo Avitabile e i Bottari, Mimmo Epifani, Roma Tarantella Orchestra, Ciccio Merolla, Mira Awwad, Roy Paci & Aretuscka, Edoardo Bennato, Daniele Sepe e Brigada Internazionale, Pietra Montecorvino, l cantori di Carpino, Nour Eddine Fatty e tanti altri.

A fare da protagonista del Kaulonia Tarantella Festival non è semplicemente il cartellone degli artisti, bensì il paese stesso, che da sempre è coreografia attiva e fondamentale di tutto l’evento.

