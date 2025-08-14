Pane in piazza, il 24 agosto in piazza Duomo a Milano

Si inaugura domenica 24 agosto alle ore 10,30 la manifestazione Pane in Piazza Milano 2025, iniziativa promossa dai Missionari Cappuccini di Milano in collaborazione con la famiglia Marinoni, storici panificatori meneghini. All’atteso taglio del nastro (si tratta del più grande evento di missionarietà sotto la Madonnina) sono state invitate le più importanti istituzioni cittadine laiche, religiose e in particolare dell’Ordine dei Cappuccini.

L’aperitivo sarà a cura del celebre pluripremiato barman Angelo Carpentieri da sempre ‘amico’ di Pane in Piazza.

Poi, per una settimana, fino a lunedì 1 settembre, dalle ore 7,30, “al sorgere di frate Sole”, fino alle ore 23, centinaia dei migliori fornai d’Italia, senza scopo di lucro, prepareranno in diretta le specialità regionali dolci e salate da distribuire al pubblico con offerta. Inoltre, sarà presente anche un angolo gelateria.

Il ricavato delle passate iniziative (2018-2019) ha permesso di avviare un panificio in Etiopia, a Dire Dawa, con annessa scuola di panificazione e negozio, creando lavoro per i giovani e dando sostegno alle comunità locali che ospitano orfani, poveri e disabili. Il progetto 2025 è mirato alla realizzazione di un panificio, area vendita e di una scuola di panificazione anche in Camerun, a Bambui, con gli stessi scopi: assicurare un futuro alle nuove generazioni insegnando l’arte panaria e contribuire al sostentamento dei poveri locali, tra i quali in particolare i giovani detenuti del vicino carcere di Bamenda, dove i reclusi vivono in condizioni di estremo degrado.

Pane in Piazza Milano 2025, in occasione degli 800 anni del Cantico delle creature e del Giubileo della speranza, è un’iniziativa gastronomica benefica intorno al pane, quale simbolo universale di unità, pace, e amicizia; infatti, il direttore del Centro Missionario di piazzale Cimitero Maggiore 5, Fra Giovanni Cropelli, ha voluto che diventasse anche un momento di gioia e riflessione, con momenti dedicati per celebrare in ogni modo il carisma francescano, quanto mai attuale. A questo evento sono invitati tutti i francescani di Italia e dal mondo.

L’edizione 2025 di Pane in Piazza Milano offre quindi, per la prima volta, pure tavole rotonde e intrattenimento. In programma ci sono musica, danze, incontri e confronti aperti a tutti. Tanti i protagonisti della vita religiosa, laica dell’arte e dello spettacolo che interverranno: dall’Arcivescovo Mario Delpini, Ermes Ronchi, teologo e religioso dei Servi, a Fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia. Inoltre, figure internazionali significative su temi di stretta attualità legati alla pace: il parroco di Betlemme Fra Rami Asakrieh, il Vescovo maronita di Batroun, in Libano, Padre Mounir Khairallah e il direttore di “Terra santa”, Giuseppe Caffulli.

Tra le persone che animeranno gli eventi, il panificatore Fulvio Marino che ha partecipato a diversi programmi televisivi, gli Alpini di Milano e Brescia, il coro del CET (Canto e Tradizione) che promuove canti popolari, e diversi comici e altri artisti coinvolti e guidati dall’attrice Ippolita Baldini, la esilarante ‘Lucy’ in tv, da sempre impegnata nella solidarietà.

Anche il mondo delle imprese parteciperà attivamente a Pane in Piazza 2025. ASSITOL, l’Associazione Italiana dell’Industria Olearia, sostiene l’evento in Duomo.

All’ingresso i visitatori troveranno la brochure con le informazioni in italiano e un QRCode per scaricare il programma in inglese.

Per sostenere Pane in piazza 2025

Info: tel. 02 334930342 – email paneinpiazza@missioni.org

https://dona.missioni.org/

