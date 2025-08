Casa per disabili a Milano, come agevolare il passaggio

Adeguare un’abitazione alle esigenze di una persona disabile è un’operazione complessa che richiede precisione tecnica, attenzione normativa e sensibilità. In una città come Milano, in cui molte abitazioni sono collocate in edifici datati o poco accessibili, si dovrebbe intervenire con soluzioni progettuali mirate per facilitare gli spostamenti interni e migliorare concretamente la qualità della vita di chi vive con disabilità motorie o sensoriali.

Disabile in casa a Milano, come agevolarlo?

Uno degli aspetti più critici nelle abitazioni milanesi riguarda la mobilità verticale, in particolare negli edifici a più piani non serviti da ascensore. In questi casi, una soluzione efficiente e ormai ampiamente diffusa è l’installazione di un montascale a Milano. Questo dispositivo, progettato per superare rampe di scale in sicurezza, consente ai soggetti con ridotta mobilità di muoversi autonomamente tra i livelli della casa o del condominio. Il montascale può essere a poltroncina o a piattaforma, a seconda del tipo di disabilità e delle caratteristiche architettoniche dell’edificio.

Milano, con il suo patrimonio edilizio diversificato, impone spesso soluzioni personalizzate. Per questo motivo è consigliato affidarsi a professionisti del settore in grado di proporre progetti su misura, che tengano conto delle normative regionali in materia di accessibilità (come la D.G.R. Lombardia 2055/2019) e dei requisiti funzionali di sicurezza e affidabilità.

Migliorare la vita di un disabile: le regole base

La progettazione di un ambiente domestico accessibile deve seguire una serie di principi tecnici e funzionali che garantiscano autonomia, sicurezza e comfort. L’approccio deve essere multidisciplinare, coinvolgendo figure professionali quali architetti, terapisti occupazionali e ingegneri esperti in accessibilità. Di seguito, alcune regole per rendere una casa a misura di disabile.

Accessibilità degli ingressi

L’ingresso all’abitazione deve essere privo di ostacoli: vanno eliminate le soglie superiori a 2,5 cm e, dove presenti gradini, occorre installare rampe con pendenze inferiori all’8%. Porte d’ingresso e portoni devono avere una luce netta minima di 90 cm per consentire il passaggio di carrozzine. È utile dotare l’ingresso di videocitofoni a un’altezza compresa tra 90 e 120 cm e serrature con impugnature ergonomiche.

Spazi di manovra e mobilità interna

Ogni ambiente della casa deve garantire un raggio di rotazione di almeno 150 cm per permettere alla carrozzina di compiere movimenti completi. I corridoi devono avere una larghezza minima di 100 cm, mentre le porte interne devono essere almeno di 80 cm. Gli arredi vanno disposti in modo da non costituire ostacoli e gli interruttori devono essere facilmente raggiungibili.

Bagno accessibile

Il bagno è uno degli ambienti maggiormente critici. Deve essere progettato seguendo le norme del D.M. 236/1989, con spazio di manovra sufficiente e l’installazione di ausili come maniglioni, lavabo a mensola senza colonna, WC ad altezza regolamentata (45–50 cm) e doccia a filo pavimento con sedile ribaltabile. La pavimentazione deve essere antiscivolo e le porte, preferibilmente, scorrevoli.

Cucina funzionale

Una cucina accessibile deve prevedere piani di lavoro regolabili in altezza, mobili con ante scorrevoli o estraibili e pensili ribaltabili verso il basso. Gli elettrodomestici devono essere installati a un’altezza raggiungibile e dotati di comandi semplici e visibili. Si suggerisce di evitare superfici taglienti e spigoli vivi, preferendo materiali resistenti e antiscivolo.

Tecnologie assistive e domotica

L’integrazione di sistemi di automazione domestica migliora in modo significativo la qualità della vita della persona disabile per aiutare a rendere l’abitazione più sicura e funzionale, in particolar modo per chi vive da solo.

