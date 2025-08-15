Bollate: no al consumo di alcolici in centro città

Fino al 31 ottobre 2025, divieto di consumo di bevande alcoliche all’aperto, nel centro città, nelle ore serali e notturne.

Questa è l’Ordinanza comunale, firmata dal Vice Sindaco Alberto Grassi (in sostituzione del Sindaco Francesco Vassallo per il mese di agosto), che prevede il divieto dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, tutti i giorni della settimana, nell’area compresa tra via Roma, vicolo Romani, piazza Aldo Moro, piazza C.A. Dalla Chiesa e via Sartirana (vedi planimetria allegata).

Il divieto prevede:

• Il consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici

• La sosta, permanenza o raduno con contenitori aperti di bevande alcoliche

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa di 100 euro.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di episodi ripetuti di disturbo della quiete pubblica, degrado urbano e comportamenti incivili, spesso legati alla presenza di gruppi di persone che consumano alcolici in strada, con conseguenti schiamazzi e disagi per i residenti.

“Questa ordinanza – sottolinea il Vice Sindaco Grassi – è uno strumento concreto per garantire maggiore vivibilità e sicurezza nelle aree centrali della città, tutelando il diritto alla tranquillità di chi vive e frequenta queste zone. Contiamo anche sulla collaborazione di tutti i cittadini per rispettare le regole e contribuire a mantenere un clima sereno”.

