Domenica 10 Agosto 2025 alle ore 20:30 presso il MUSIL – Museo dell’energia idroelettrica di Valle Camonica (in via Roma n.48 a Cedegolo) si terrà “A riveder le stelle. La notte di San Lorenzo al telescopio”, il cielo stellato osservato con il telescopio nella notte più magica dell’anno, la notte di San Lorenzo.
Con il Prof. Andrea Zamboni (responsabile della didattica del MUSIL).
Ingresso: intero 6,00 €, ridotto 4,00 €, gratuito dal 2° figlio (compreso) in poi, gratuito sotto i 6 anni.
Per informazioni e prenotazioni: +39 0364 61 196 / +39 342 84 75 113 / cedegolo@musilbrescia.it
