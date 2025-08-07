29.2 C
Milano
giovedì, Agosto 7, 2025
HomeATTUALITA'
ATTUALITA'

Ponte sullo Stretto, la dichiarazione del Presidente di Assolombarda Alvise Biffi

Davide Falco
By Davide Falco
0
53
alvise-biffi-assolombarda
alvise-biffi-assolombarda

“Ho appreso con soddisfazione del via libera, da parte del Cipess, al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opera strategica per il nostro Paese, unica nel suo genere, la cui realizzazione, nei prossimi anni, avrà ricadute positive sull’economia nazionale.

Questa grande infrastruttura rivoluzionerà i collegamenti da e per la Sicilia, implementando una rete di trasporto europea e coniugando il meglio dell’ingegneria internazionale con la capacità industriale italiana. Sono convinto che Webuild e tutte le imprese coinvolte saranno capaci di contribuire al compimento di uno dei progetti più ambiziosi al mondo dimostrando, ancora una volta, l’eccellenza delle competenze italiane.

Il Ponte sullo Stretto di Messina renderà l’Italia più unita e connessa, moltiplicando, con un effetto domino, le opportunità di business per l’intero tessuto produttivo”.

Lo ha dichiarato il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Alzate Brianza, l’ufficio postale si prepara ad accogliere i servizi della PA
Articolo successivo
A riveder le stelle. La notte di San Lorenzo al telescopio
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy