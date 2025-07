Verde, riqualificata l’area gioco al parco Baden Powell di Milano

L’area gioco del parco Robert Baden Powell (Municipio 6), andata a fuoco e completamente distrutta dopo un atto vandalico lo scorso 26 maggio, sarà ripristinata e interamente riqualificata.

Dopo la rimozione dei detriti lasciati dalle fiamme, i lavori sono in corso: sono già state sostituite le recinzioni e rinnovati i muretti e si stanno portando a termine la posa della nuova gomma anti-trauma e l’installazione del nuovo gioco castello con scivolo. Nei prossimi giorni sarà installato anche un nuovo tavolo da ping-pong.

I lavori, per un valore totale di oltre 50mila euro, si concluderanno a breve e l’area tornerà fruibile per bambini, bambine e per l’intera città.

“Lo scorso 26 maggio – ricorda l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi – la nuova area gioco del parco Baden Powell era stata incendiata e completamente distrutta dal fuoco. Oggi, a poco più di un mese di distanza sono in corso i lavori di rifacimento integrale dell’area: il castello con lo scivolo, le altalene e tutti i giochi per i più piccoli, il tavolo da ping-pong, la pavimentazione. Tutto sarà rinnovato e accessibile entro pochi giorni. Sono felice che a breve i bambini e le bambine del quartiere avranno di nuovo uno spazio in cui giocare e ringrazio tutti coloro che hanno creato le condizioni per potere intervenire in tempi molto più rapidi di quelli che di norma sono necessari al rifacimento delle nostre aree gioco”.

