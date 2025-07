Tragedia di Albenga. Commemorazione al Cimitero Maggiore

A 78 anni dalla terribile tragedia di Albenga, il Comune di Milano ricorda le piccole vittime coinvolte nel naufragio della motobarca Annamaria.

Questa mattina l’assessora ai Servizi civici e generali, Gaia Romani, ha deposto una corona di fiori da parte dell’Amministrazione davanti al memoriale eretto all’interno del Cimitero Maggiore.

Era il tardo pomeriggio del 16 luglio 1947 quando l’imbarcazione con a bordo 84 bambini, tutti maschi dai 4 agli 8 anni, si inabissò a poche decine di metri dalla costa. La motonave stava portando i piccoli, in gran parte milanesi orfani di guerra e ospiti della colonia della solidarietà nazionale di Loano, in gita all’isola Gallinara (SV), quando urtò un palo di ferro e iniziò ad imbarcare acqua. Mentre l’Annamaria si inabissava rapidamente, alcuni bambini riuscirono a raggiungere la riva a nuoto, altri furono tratti in salvo ma per la maggior parte di loro non ci fu nulla da fare. Nel tragico incidente, infatti, le vittime furono 48, di cui 44 bimbi.

Le immagini delle piccole salme allineate scossero il Paese intero, che ricorda quella tragedia come il più grave disastro del dopoguerra in cui hanno perso la vita dei bambini. I funerali delle piccole vittime si svolsero in Duomo, alla presenza dell’allora sindaco di Milano Antonio Greppi, di tutto il Consiglio comunale e di una folla silenziosa e commossa.

“Anche quest’anno – afferma l’assessora Gaia Romani – ho voluto recarmi qui, al Cimitero Maggiore, per celebrare il ricordo di una terribile e ingiusta tragedia, che costò la vita a così tanti bambini, ed esprimere la vicinanza dell’Amministrazione milanese alle famiglie coinvolte. L’impegno, di istituzioni e cittadinanza, deve proseguire nel mantenere viva la memoria di quanto accadde 78 anni fa. Quella di Albenga fu una tragedia che scosse un’intera comunità che si strinse nel dolore e mostrò grande solidarietà. Accanto alle piccole vittime, infatti, è nostro dovere oggi ricordare il coraggio di chi non esitò a gettarsi in acqua, nel tentativo di salvare quante più vite, e di quanti si attivarono per offrire indumenti e ospitalità”.

