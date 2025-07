Sabato 12 luglio Simon Zhu Premio Paganini 2023 allo Squero

Grande attesa per il prossimo appuntamento della X edizione di Asolo Musica Veneto Musica nella bellissima sala de Lo Squero, sull’Isola di San Giorgio. Protagonista dell’appuntamento di sabato 12 luglio sarà Simon Zhu, giovane violinista che nel corso della sua straordinaria carriera ha ottenuto numerosi e importanti riconoscimenti, tra i quali, nell’ottobre del 2023, il primo premio allo storico e prestigioso Concorso Internazionale di violino “Premio Paganini” di Genova e il premio speciale per il miglior concerto di Paganini.

Nel concerto a Lo Squero, Simon Zhu si cimenterà con virtuosa maestria esecutiva tra celebri capisaldi della letteratura violinistica, con un impaginato che prevede capolavori di Bach e Paganini.

La prima parte del concerto è dedicata a Johann Sebastian Bach con la Partita n. 1 in si minore per violino solo, BWV 1002 e la Partita n. 3 in mi maggiore per violino solo, BWV 1006. Opera dalla struttura innovativa, frutto di una straordinaria capacità inventiva che chiede al violino di interpretare una scrittura contrappuntistica di elevata complessità, la Partita n. 1 in si minore per violino solo, BWV 1002 fu composta nel 1720 mentre era maestro di cappella a Kothen. Grazie all’interesse che il principe Leopold aveva per la musica, furono anni per Bach di grande serenità professionale e videro nascere opere fondamentali quali il Clavicembalo ben temperato, le Suites francesi e le Invenzioni a 2 e 3 voci, la Partita per flauto solo, le Suites per violoncello solo e le Sonate e Partite per violino solo, i Concerti brandeburghesi e le prime due Ouvertures orchestrali.

Segue in scaletta la Partita n. 3 in mi maggiore per violino solo, BWV 1006, sempre del 1720, con l’allegra Gavotte en rondeau che presenta una delle più popolari melodie di Bach. Con salto temporale di un secolo, dalle partiture bachiane si passa ai celeberrimi 24 Capricci per violino solo op. 1 di Niccolò Paganini. Composti tra il 1802 e il 1817 e pubblicati dall’editore Ricordi nel 1820, sono annoverati da sempre tra le composizioni più virtuosistiche che siano mai state scritte per il violino e restano a tutt’oggi un’opera fondamentale della letteratura violinistica, punto di riferimento fondamentale del pensiero musicale europeo dell’Ottocento.

Per l’occasione Simon Zhu eseguirà una selezione dei Capricci, concludendo il viaggio nel mondo di Paganini con il celeberrimo Capriccio 24, considerato il più difficile della serie dei 24 Capricci e con un caratteristico, trascinante finale.

Un concerto che si dipana tra l’altissima sapienza compositiva di pagine senza tempo, invitando il pubblico a un intenso ed emozionante viaggio in musica sulle note del violino di Simon Zhu.

La X Stagione dei Concerti 2025 è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, dalla Regione Veneto e da Bellussi Spumanti, CentroMarca Banca, Hausbrandt, Massignani & C., Zanta pianoforti.

Simon Zhu

Simon Zhu giovane violinista con un repertorio versatile. Nato a Tubinga nel 2001, ha iniziato lo studio del vio- lino all’età di 6 anni. Il suo talento eccezionale è stato riconosciuto presto e presto ha iniziato a prendere lezioni da rinomati insegnanti. Ha studiato al Mozarteum di Salisburgo con Wonji Kim-Ozim e Tomasz Tomaszewski presso l’Istituto Julius Stern dell’Università delle Arti di Berlino. Attualmente studia con Ana Chumachenco all’ Università di Musica e Teatro di Monaco e si perfeziona con Ning Feng.

AUDITORIUM lo Squero

Fondazione Giorgio Cini – Isola di San Giorgio Maggiore – Venezia

Stagione concertistica 2025

Tutti i concerti avranno inizio alle 16.30

Per i biglietti: www.boxol.it/auditoriumlosquero

Con biglietto integrato il pubblico avrà la possibilità di visitare la Fondazione Cini, il Labirinto Borges, il Bosco con le Vatican Chapels e il Teatro Verde.

Info Asolo Musica

0423 950150 – 392 4519244

info@asolomusica.com

www.asolomusica.com

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia