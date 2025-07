Radical annuncia l’uscita del nuovo album “Punkstar”

Radical annuncia l’uscita del suo nuovo album “Punkstar” (distribuito da The Orchard) disponibile da venerdì 4 luglio su tutte le principali piattaforme digitali.

Dopo aver pubblicato la trilogia “Trashbin” riscuotendo un grande successo tra il pubblico, l’album “EVOL”, le varie collaborazioni con artisti come Sick Luke e Rosa Chemical, i singoli “Loose Leaf” feat. Tony 2Milli, “Cybertruckk”, “Nu Dripp” e “Ketamine”, il rapper annuncia un nuovo progetto discografico inedito.

“Punkstar” segna l’inizio di una nuova fase dell’artista. Il disco è caratterizzato da un sound distintivo che riprende le sonorità post-trap/rage d’oltreoceano unite all’attitudine cruda e caotica della musica punk.

Un progetto discografico sentito e introspettivo, composto da produzioni ricercate e originali tra beat magnetici e groove taglienti che trasportano l’ascoltatore all’interno di un viaggio sonoro inedito, rivelando nuove sfumature del mondo interiore dell’artista.

Radical, nato Daniele Wandja a Roma, è emerso dalla scena punk rock della sua città per diventare il padrino del Soundcloud Rap in Italia. Conosciuto per la sua capacità di fondere generi e per i suoi spettacoli ad alta energia, ha pubblicato la trilogia “Trashbin”, che gli ha procurato un seguito di culto e lo ha reso l’artista indipendente con più stream nel suo paese.

Il suo percorso è continuato con singoli di successo e tour, anche durante la pandemia. Firmando con Sony nel 2022, la musica di Radical si è evoluta seguendo le tendenze internazionali, culminando nell’album “EVOL.” Collaborazioni con artisti come Sick Luke e Rosa Chemical hanno dimostrato la sua versatilità. Ora, nel 2025, è pronto per nuovi progetti internazionali, plasmando il futuro del suo percorso musicale.

