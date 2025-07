Planet Funk: live e DJ set lungo tutta la penisola

Continua l’estate in musica dei Planet Funk e si aggiungono nuovi appuntamenti al fitto calendario di concerti e DJ set lungo tutta la penisola e all’estero: il 2 agosto all’ Arabax Music Festival di TORTOLÌ (NU) e il 31 agosto al Bolle di Malto Festival di Biella.

Non solo concerti ma anche lavoro in studio: infatti il collettivo multiplatino che da 25 anni porta in giro per il mondo il meglio della musica dance ed elettronica made in Italy ha firmato il remix del brano di ALFA “A me mi piace” (feat. Manu Chao) che uscirà domani venerdì 18 luglio dopo il grande successo della versione originale, pubblicata il 9 maggio.

Il brano, già protagonista della classifica Spotify Viral 50 in diversi Paesi europei – tra cui Francia, Spagna, Belgio, Austria e Svizzera – ha raggiunto la prima posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti e nella classifica EarOne Airplay dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Ha inoltre ottenuto la certificazione di Disco d’Oro.

È un anno ricco di impegni e di soddisfazioni quello dei PLANET FUNK iniziato con il successo dell’inedita “Nights in White Satin”, brano che ha riportato in vetta alle classifiche il collettivo multiplatino che da 25 anni porta in giro per il mondo il meglio della musica dance ed elettronica made in Italy, seguito dal nuovo singolo “I GET A RUSH” e da una serie live esplosivi e dj set in Italia e in tutto il mondo.

Questo il calendario in aggiornamento:

6 giugno BERGAMO, NXT Bergamo

18 giugno LISBONA, Sud Hall

28 giugno SPILIMBERGO (PN), Spililand Summer Festival

5 luglio LIDO DI VENEZIA (VE), Des Bains – Alex Neri (Planet Funk dj set)

25 luglio BARBERINO DI MUGELLO (FI), Summer Vibes

26 luglio FRIGENTO (AV), People Involvement Festival

2 agosto TORTOLÌ (NU), Arabax Music Festival NUOVA DATA

8 agosto GIOVINAZZO (BA), Levante Arena

9 agosto PESCARA, Zoo Music Fest

11 agosto ARZACHENA (SS), Tenax goes to Vesper Beach Club

24 agosto ROMANO D’EZZELINO (VI), Ama Music Festival

31 agosto BIELLA, Bolle di Malto Festival NUOVA DATA

5 settembre CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), Popcast Sound Festival

13 settembre FIRENZE, Firenze Jazz Festival

Nella scaletta del collettivo multiplatino accanto ai loro storici successi non mancherà il nuovo singolo “I GET A RUSH” uscito ad inizio giugno (Wisemama/The Orchard).

“I Get A Rush parla di quanto ci si possa sentire straordinari in momenti assolutamente ordinari” racconta Dan Black.

Proprio per questo “I GET A RUSH” è per i PLANET FUNK oggi un brano così importante, un brano che Alex Neri (Dj, tastiera, sintetizzatore, campionatore), Marco Baroni (tastiera, pianoforte, sintetizzatore, programmazione), Dan Black (voce e chitarre) Alex Uhlmann (voce e chitarra) e hanno dedicato al loro amico e compagno Domenico GG Canu prematuramente scomparso.

“I GET A RUSH” è stato scritto da Marco Baroni, Daniel Edward Black,Domenico Canu e Alessandro Neri, registrato ai Pleiadi Studios di Firenze, Missato da Cenzo Townshend ai Decoy Studios UK e masterizzato da Frank Arkwright agli Abbey Road Studios UK.

Nati nel 1999, da 25 anni i Planet Funk rappresentano una delle realtà più importanti del panorama della musica elettronica e dance internazionale, grazie alla distintiva natura di “collettivo” e ai successi ottenuti in questi anni. Il gruppo nasce dalla fusione fra la formazione dei Souled Out! (Domenico “GG” Canu e Sergio Della Monica) e i Kamasutra (Marco Baroni e Alex Neri).

Il nome della band “Planet Funk” è il titolo di una vecchia canzone realizzata dallo stesso Alex Neri. Con l’uscita nel 2002 di “Non Zero Sumness” la band raggiunge il successo, coronato dagli Italian Music Awards e dal disco d’oro. La versione “Non Zero Sumness Plus One”, pubblicata nel 2003, contiene anche “One Step Closer”, brano realizzato in collaborazione con Jim Kerr, voce dei Simple Minds. I Planet Funk sono l’unica band italiana invitata dalla BBC di Londra ad esibirsi con una performance live in diretta su Radio One dai famosi Abbey Road Studios.

Nel 2005 esce l’album “The Illogical Consequence”, preceduto dal singolo “Stop Me”, utilizzato come canzone nello spot tv della Coca Cola. Il terzo album, “Static”, viene pubblicato nel 2006 e il brano omonimo viene incluso nella colonna sonora del noto videogioco FIFA 2008. Nel 2009 pubblicano una raccolta dal titolo “Planet Funk”, contenente il singolo “Lemonade”, che segna il ritorno al sound elettro-rock che ha consacrato al successo e alla fama la band.

“The Great Shake”, pubblicato il 20 settembre 2011, presenta il ritorno sulle scene dei Planet Funk a 5 anni dall’ultimo lavoro di inediti. L’album è preceduto dal singolo “Another Sunrise” che in poche settimane diventa uno dei tormentoni dell’estate 2011 e viene scelto da Hyundai per il nuovo spot pubblicitario. Quest’album rappresenta nuovamente un punto di partenza per Alex Neri, Sergio Della Monica, Marco Baroni e Domenico “GG” Canu: infatti alla band si aggiunge la voce del carismatico cantante Alex Uhlmann.

Anche il tormentone dell’inverno successivo è targato Planet Funk: il singolo “These Boots Are Made For Walkin”, colonna sonora del film “La Kryptonite nella borsa” del regista Ivan Cotroneo (Indigo Film), viene scelto da Wind per gli spot con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo e dalla RAI come soundtrack per gli Europei di Calcio Euro 2012. A Marzo 2012 esce “The Great Shake +2”, che alla tracklist originale aggiunge proprio la cover “These Boots Are Made for Walkin’” e una nuova versione di “Ora il mondo è perfetto”, con la partecipazione straordinaria di Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro.

Nello stesso anno i Planet Funk sono testimonial di Reebok che per loro realizza una capsule per la sneaker Classic Leather. A Ottobre 2015 esce la hit “We-People”, scelta da Save The Children come colonna sonora della loro nuova campagna solidale. A distanza di pochi mesi pubblicano il nuovo singolo “Revelation” che vede un grande ritorno: la voce di Dan Black. Sempre suo l’inconfondibile timbro che accompagna il secondo singolo del collettivo, “Non Stop”, che anticipa l’attesissimo “Recall Tour” dei Planet Funk e li vede protagonisti per tutto il 2017 e 2018, riunendo sul palco le voci di Dan Black, Alex Uhlmann e Sally Doherty.

Nel 2018 scompare il chitarrista Sergio Della Monica, cofondatore della band amatissimo dal suo pubblico e dai suoi colleghi. Nel 2018 esce il singolo “All on Me” e parte un nuovo live show che vede sul palco Alex Neri, Marco Baroni e Dan Black in un format molto dance che fonde suoni e visual, coinvolgendo il pubblico come non mai. I

l 2020 è l’anno della celebrazione del 20° anniversario della band che si appresta a pubblicare un nuovo concept album dall’emblematico titolo “20:20”, album che racchiude i più grandi successi della band come “Chase the Sun”, “Who Said, Inside All the People”, “Another Sunrise”, tutti rimasterizzati agli Abbey Road Studios di Londra e una versione esclusiva e mai pubblicata di “Non Stop”. Il 6 gennaio 2023 i Planet Funk pubblicano il singolo “The World’s End” e a giugno dello stesso anno l’inedita “Any Given Day”. Il brano diventa la colonna sonora dello spot di Vodafone.

