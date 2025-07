Nuovo thriller Alafair Burke “Bugie perfette”

May Hanover è sempre stata una brava bambina. Sempre la prima della classe, educata e precisa fino all’ossessione. Con una madre single dalle aspettative altissime, May non ha mai potuto permettersi errori né passi falsi.

Ma anche le brave ragazze nascondono segreti. E rimpianti. E nel caso dell’amicizia con Lauren e Kelsey, May ne ha molti. Il loro legame ha resistito a incidenti tragici, scandali e cuori spezzati. Ora, le tre amiche si ritrovano dopo anni di distanza per qualche giorno di sole e lusso sfrenato negli Hamptons.

Ma una serata di divertimento e follie si trasforma, dopo un incontro casuale con due sconosciuti, in uno scherzo che finisce nel peggiore dei modi. Improvvisamente al centro di un’indagine di polizia, May inizia a sospettare che Lauren e Kelsey le stiano nascondendo qualcosa.

E la sua lealtà verso le amiche di una vita inizia a vacillare.

Alafair Burke

E’un’autrice bestseller internazionale e del New York Times, vincitrice dell’Edgar Award. Oltre ai suoi romanzi di successo, ha co-firmato la serie Under Suspicion con Mary Higgins Clark.

I suoi thriller nascono dall’esperienza di ex procuratrice nei tribunali e nelle stazioni di polizia americani e sono stati presentati su The Today Show, People Magazine, The New York Times, The Washington Post, USA Today. Laureata alla Stanford Law School, è docente alla Hofstra Law School, dove insegna Diritto penale.

Con Piemme ha pubblicato, tra gli altri, La ragazza nel parco, Una perfetta sconosciuta, La ragazza che hai sposato, L’ultima volta che ti ho vista e, nel 2022, Se mi troverai. Vive a New York.

