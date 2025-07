Lola Young: arriva il singolo “D£aler”, nuovo estratto dall’album “I’m Only F**King Myself”

Dopo il successo incredibile di “Messy” e il premio “Rising Star” ottenuto agli Ivor Novello, la nuova superstar della musica inglese nominata ai BRIT Lola Young svela il singolo “D£aler”, nuovo estratto dall’album in studio “I’m only F**king Myself” in arrivo il 19 settembre.

Nonostante “d£aler” documenti il viaggio e il percorso turbolento di Lola attraverso la sua lotta contro l’autosabotaggio, il brano è avvolto da una delle melodie più accattivanti dell’artista, mentre la batteria, i sintetizzatori e le chitarre ondeggianti avvolgono uno dei brani più personali dell’album.

L’album “I’m only F**king Myself” sarà disponibile in digitale e anche in formato fisico nei seguenti formati: CD, LP rosa e in esclusiva per lo shop di Universal Music Italia in versione CD, LP rosa e Picture Disc con card autografata, mentre in esclusiva su Amazon, Feltrinelli e Discoteca Laziale in formati LP colorati.

