Limbo Festival, in partenza. Programma dal 10 al 13 luglio

Al via l’edizione 2025 di LIMBO FESTIVAL, in programma dal 10 al 13 luglio presso la splendida tenuta “Il Ciocco” di Barga (LU), che ospiterà l’evento per il quinto anno consecutivo.

LIMBO è un Festival unico nel suo genere, che trova la sua peculiarità nell’ambientazione che lo ospita – la verde e incontaminata Garfagnana, in Toscana – e nella cura che gli organizzatori pongono in ogni dettaglio, dalla parte più strettamente musicale a quella riguardante tutte le attività che si susseguono dal mattino sino al tramonto. È nato con l’idea di comunicare un sistema di valori che celebra la vita, la crescita personale, la comunità, la responsabilità sociale e l’espressione creativa. Grazie a tutti gli elementi di cui si compone, il Festival offre la possibilità di arricchirsi e trasformarsi sia dal punto di vista personale che da quello culturale, orientando i partecipanti verso l’autorealizzazione e la sostenibilità.

Il ricco programma intreccia musica, benessere, natura e cultura gastronomica in un percorso autentico e profondo. Il claim scelto per l’edizione di quest’anno è “Rise”: “Attraverso la musica, l’arte e la connessione umana, ci eleviamo verso un nuovo stato di consapevolezza, dove ogni passo avanti rappresenta la trasformazione di sogni in realtà. – racconta il direttore artistico Luca Bacchetti – “Rise” è il simbolo del nostro impegno collettivo nel superare le sfide e raggiungere una dimensione superiore di espressione ed autenticità, un futuro costruito sulla forza della passione e della visione condivisa”.

LIMBO FESTIVAL si apre così a nuove dimensioni, con un’attenzione speciale alle pratiche mindfulness e alla grande cerimonia di apertura alla Luna Piena, un momento suggestivo che segnerà l’inizio di quattro giorni fuori dal tempo e che si terrà la sera digiovedì 10 luglio al Nest Stage, in compagnia di Tom Scharre, Davide Friello e Guiri, ad inaugurare ufficialmente il Festival.

Anche quest’anno il cuore pulsante di LIMBO FESTIVAL sarà il Limbo Nest, un’area situata a 1100 metri di altitudine che ospiterà le principali attività ricreative, di meditazione, talks e masterclass, nonché le performance degli artisti che si alterneranno su ben quattro palchi: il Nest Stage, l’Orion Stage, il Taverna’s Stage e il suggestivo Orfeo’s Place.

Poco più in basso, a 650 metri di altitudine, il Limbo Camp, presso cui si svolgeranno la camminata con gli alpaca, hiking,trekking e yoga.

Un servizio gratuito di comode navette sarà attivo per tutta la durata dell’evento, a completa disposizione per spostare i partecipanti dal parcheggio, situato presso il Limbo Camp, al Limbo Nest, dove, a partire dalle ore 15.00, inizierà ufficialmente il Festival, in un crescendo di attività che culmineranno ogni giorno con le notti danzanti sotto le stelle fino al mattino.

LIMBO FESTIVAL ha da sempre posto grande rilevanza sulla possibilità di arricchirsi e trasformarsi sia dal punto di vista personale che da quello culturale, orientando i partecipanti verso l’autorealizzazione e la sostenibilità. Un vero e proprio transformational boutique festival il cui ricco programma contempla anche talks e masterclass di vario tipo, che offriranno l’occasione di conoscere professionisti di diversi settori – dalla musica alla wellness – per crescere e perfezionarsi celebrando la vita, la comunità, la responsabilità sociale e l’espressione creativa.

Tra i talks più attesi, quello con AlphaTheta , previsto per venerdì 11 luglio e ispirato al nuovo documentario “We Become One: un viaggio tra neuroscienze, musica e connessione umana”. Sul palco Dan Tait – regista del documentario e Responsabile delle Relazioni con gli Artisti di AlphaTheta – sarà intervistato da Damir Ivic, giornalista e storico osservatore della scena elettronica italiana. Insieme esploreranno il potere profondo e invisibile della musica di connetterci: come le onde cerebrali si sincronizzano sulla pista da ballo, come il suono ci conduce in stati alterati di coscienza, e come la musica abbatte barriere sociali, razziali ed emotive. Girato tra Stati Uniti, Regno Unito, Ghana e Germania, “We Become One” approfondisce la scienza e la spiritualità che stanno alla base delle esperienze musicali collettive. Dall’euforia alla trance, dalla guarigione di comunità al linguaggio universale, il film (e questa conversazione) ci ricordano che la musica non è solo qualcosa che ascoltiamo: è qualcosa che ci trasforma, insieme.

Fiore all’occhiello di LIMBO FESTIVAL anche il talk “I mestieri del cinema”, in collaborazione con Lucca Film Festival, che sabato 12 luglio porterà i partecipanti nel backstage della Settima Arte. Laura Da Prato, tra i membri della direzione creativa del Festival, dialogherà con Tiziano Martella, Senior SFX supervisor e tecnico degli effetti speciali, che condurrà in un viaggio straordinario per approfondire una delle professioni più importanti e ancora meno conosciute del grande cinema. Una maestranza dalla carriera straordinaria, che ha lavorato per le più grandi produzioni cinematografiche del mondo e realizzato effetti speciali e props per film quali “Spiderman Far From Home”, “Tenet”, “John Wick 4”, “Jurassic World Dominion”, “Paddington II”, “Il gladiatore II”e “M – Il figlio del secolo”.

Ad arricchire ulteriormente il programma, i tre talks che si terranno alla Taverna dello Scoiattolo: “MUDY” del Museo Dynamo, “PASTA MANCINI” in cui il DJ, autore, giornalista e critico musicale Albi Scotti dialogherà con Cristiano Tomei, e “PIONEER DJ – HANDS ON! Corner”. All’Orion Stage, infine, spazio al talk “Forest and its potential for health” con Emma e Carlos Ponte.

Componente fondamentale di LIMBO FESTIVAL sarà quest’anno quella gastronomica, grazie alla collaborazione con Wild Cook Lab e soprattutto con Cristiano Tomei, culinary artistic director dell’evento. Lo chef stellato trasformerà la Taverna Dello Scoiattolo in “Lo Scoiattolo Nell’Imbuto”, in riferimento al suo celebre ristorante di Lucca “L’Imbuto”, portando a tavola, sia a pranzo che a cena per tutti e quattro i giorni del Festival, un’offerta curata nei minimi dettagli, ricca di sapori ricercati e armonizzati con la filosofia del Festival. Ogni appuntamento culinario sarà accompagnato da musica selezionata da Vitamina Jeans, WILLI, FONX e Markeno; la cena di sabato 12 luglio, invece, sarà impreziosita dal live degli Aristodemos.

Non mancheranno lo street food e il mercato, che offriranno una varietà di proposte tradizionali e vegetariane capaci di soddisfare ogni palato.

Sarà l’Ananda Tent, l’esclusiva area a cui potranno accedere coloro che soggiorneranno nel glamping poco distante dall’area del Festival, a ospitare le sedute di yoga con Alessia Biagiotti, Philippe Franchini e Franpesca e i workshop “Kirtan” con Tom Scharre e Guirri, “Handpan Workshop” con Davide Friello, “Yoga and Sound Healing” con Samarpan, “FOREST BATHING”con Emma e Carlos Ponte e “Crystal Balls and Sound Healing” con Kim Booth.

Il benessere psicofisico sarà coltivato anche grazie allo sport e alla meditazione. Per i più mattinieri l’appuntamento sarà da venerdì a domenica al Limbo Camp; tra le attività tra cui poter scegliere: hiking con gli alpaca, trekking – sia nei boschi che circoscrivono LIMBO FESTIVAL che nel suggestivo borgo medievale di Treppignana – e yoga, quest’ultimo guidato dai maestri Franpesca, Rirri e Kim Booth, che si alterneranno nelle tre giornate con sessioni specifiche. Ad impreziosire il programma, anche due sessioni di meditazione che offriranno agli ospiti la possibilità di entrare in contatto con se stessi e con il mondo che li circonda acquisendo una maggiore consapevolezza: “Somatic Activated Healing” con Rirri, sabato 12 luglio, e “Cacao Medicine for the Heart“ con Kim Booth domenica 13 luglio.

Il programma completo è consultabile su: https://www.limbofestival.com/it/festival/program

Anche nel 2025 LIMBO FESTIVAL avrà luogo nella splendida tenuta “Il Ciocco” di Barga (Lucca), nella verde Garfagnana inToscana. Un’area naturale di oltre 600 ettari, dove si trovano un albergo diffuso e diverse tipologie di alloggio, due ristoranti, un villaggio sportivo e 42 chilometri di sentieri e piste ciclabili che attraversano boschi, altopiani, conifere, faggi, castagni, vigneti, pascoli e radure. Per chi desidera immergersi completamente in questa dimensione, sono disponibili diverse soluzioni di accommodation, visualizzabili a questo link, pensate per rendere il soggiorno ancora più speciale.

Gli ospiti avranno, inoltre, la possibilità di scegliere la magia e l’esclusività di poter dormire sotto le stelle in un bosco, in un’area designata per il glamping poco distante dall’area del Festival, dotata di tutti i comfort e di tende dal diametro di 5 metri, ideali per 2 persone.

LIMBO FESTIVAL gode del patrocinio di Regione Toscana e dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Barga e Gallicano.

Media partner dell’evento è L’Officiel Italia.

