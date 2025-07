“La Notte dei Serpenti”: primi ospiti della 3ª edizione

Annunciati dal Maestro ENRICO MELOZZI i primi ospiti dell’attesa terza edizione de LA NOTTE DEI SERPENTI, il concertone ideato e diretto da Melozzi che celebra la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale.

Dopo il successo della 2ª edizione – con oltre 20.000 persone presenti allo Stadio del Mare di Pescara – e l’ottimo risultato in termini d’ascolto per la messa in onda in prima serata su Rai2, sarà nuovamente ANDREA DELOGU a condurre la kermesse il 20 luglio dallo Stadio del Mare di Pescara. L’evento prossimamente verrà trasmesso in prima serata da Rai2.

Special guest dell’edizione 2025 RICCARDO COCCIANTE.

L’artista ha pubblicato nella sua incredibile carriera in 3 lingue più di 40 album e nel 2024 ha celebrato il 50° anniversario di “Bella senz’anima” contenuto nell’album “Anima”.

Attualmente impegnato con il suo show “Io…Riccardo Cocciante”, che lo porterà il 12 luglio a Lucca, il 10 agosto a Taormina e il 22 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, nel febbraio 2026 tornerà sui palchi italiani con “Notre Dame de Paris”, l’opera popolare moderna senza tempo più famosa al mondo.

Sul palco inoltre altri straordinari artisti che si esibiranno in qualità di ospiti: la cantante e conduttrice ELETTRA LAMBORGHINI, la cantautrice PAOLA TURCI, il cantante e performer FILIPPO GRAZIANI e il cantante e tenore PIERO MAZZOCCHETTI.

Sarà inoltre presente il pupazzo più amato del Nostro Paese: Topo Gigio.

Per l’occasione ha mandato un videomessaggio speciale.

Due primati nazionali si esibiranno sul palco in questa edizione: Le Farfalle Olimpiche e la Banda dell’Esercito.

Con La Notte Dei Serpenti Enrico Melozzi vuole omaggiare la cultura, la musica e la tradizione abruzzese.



Un omaggio fin dal nome della kermesse, che rimanda al celebre culto di San Domenico, che culmina nell’antichissimo rito della “Festa dei Serpari” a Cocullo (L’Aquila).

Il pubblico de La Notte dei Serpenti potrà ascoltare i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti, inediti ma fedeli all’autenticità dei testi originali in dialetto e alla loro poetica.

