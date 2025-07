Geolier: annunciata nuova data del 27 giugno 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona

Dopo aver trasformato finanche il cielo in un palco, con un volo tra la sua gente e un drone show senza precedenti per un artista in Italia, durante la seconda delle due date evento all’immenso Ippodromo di Agnano, Geolier ha regalato ai suoi fan un’altra grande emozione con un nuovo spettacolo di luci: a 8 ore dall’apertura delle prevendite la data del 26 giugno 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha registrato il sold out e raddoppia con un imperdibile appuntamento il 27 giugno 2026.

Tre primati e nessuna intenzione di fermarsi per il rapper reduce dalla doppietta che gli è valsa il raggiungimento di nuovi record. L’artista aggiunge oggi un nuovo live al “GEOLIER STADI 2026”, il suo primo tour negli stadi, che dopo San Siro a Milano, Olimpico a Roma e Franco Scoglio a Messina, terminerà nella sua città con un doppio speciale concerto.

Di seguito le date prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

13 GIUGNO 2026

MILANO – STADIO SAN SIRO

19 GIUGNO 2026

ROMA – STADIO OLIMPICO

23 GIUGNO 2026

MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

26 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

27 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – NUOVA DATA

Le prevendite saranno disponibili su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali. Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.

In attesa del debutto negli stadi nel 2026, l’estate del rapper napoletano prosegue in tutta Italia, fino alla chiusura sold out del 27 settembre all’Arena di Verona.

