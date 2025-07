Estate a Corte 2025 – A Foqus il grande cinema italiano ed internazionale

Al via da giovedì 3 luglio 2025 “Estate a Corte”, la rassegna di cinema italiano e internazionale curata per Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli (Napoli, via Portacarrese a Montecalvario, 69) da Pietro Pizzimento, in collaborazione con la Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, coordinata da Gina Annunziata, e con il Corso di Cinema e Audiovisivo, coordinato da Luigi Barletta, con il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l’attività cinematografica e audiovisiva.

Si parte oggi il 2 luglio con la proiezione del documentario “El Rescate”, anteprima dell’Estate a Corte 2025, in collaborazione con l’Instituto Cervantes, con ingresso gratuito.

Il film racconta la vita del diplomatico salvadoregno José Arturo Catsellanos attraverso un’esperienza cinematografica e musicale originale dal vivo.

Tra gli appuntamenti del mese di luglio 2025 spiccano diversi film italiani come Le Assaggiatrici di Silvio Soldini; Diamanti, il nuovo film di Ferzan Özpetek; Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, imponente ritratto biografico con Elio Germano e ben 15 nomination ai David di Donatello; La città proibita di Gabriele Mainetti; L’Abbaglio, film storico di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone; Follemente di Paolo Genovese, commedia brillante con un cast corale e vincitrice di 2 Nastri d’Argento.

Accanto al cinema d’autore italiano, il festival propone anche alcuni tra i titoli internazionali più attesi. Here di Robert Zemeckis, con Tom Hanks e Robin Wright; Piccole cose come queste di Tim Mielants, dramma con Cillian Murphy

https://www.foqusnapoli.it/evento/estate-a-corte-2025-il-grande-cinema-nei-quartieri-spagnoli/

