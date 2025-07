“È sempre Cartabianca”: oggi si parla di Trump e Netanyahu

Stasera su Retequattro “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata, lo scenario internazionale, dominato da grandi conflitti e dal tentativo di risolverli per via diplomatica. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è a Washington per l’incontro con Donald Trump: al centro del bilaterale, gli sviluppi della situazione tra Israele e Iran e i negoziati con Hamas per una tregua a Gaza.

Il presidente degli Stati Uniti deve, però, affrontare anche la sfida interna rappresentata da Elon Musk, che, dopo aver preso le distanze dal Tycoon, ha fondato il suo America Party: “Lanciare un terzo partito è ridicolo. Mi rattrista vedere Musk perdere il controllo e trasformarsi in un disastro“, ha commentato Trump.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia