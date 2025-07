Colline come elefanti. Hemingway al teatro Franco Parenti

In scena fino al 3 luglio nella Sala Blu del Teatro Franco Parenti, “Colline come elefanti

bianchi” racconto breve di Ernest Hemingway, considerato una piccola perla della letteratura del Novecento.

Un testo sull’incomunicabilità declinato in un dialogo sospeso: come un grande iceberg

di cui scorgiamo la punta, il testo cela molto più̀ di quanto disvela. Accostarsi, da un punto di vista drammaturgico, a un racconto criptico e minimale come questo è una sfida: per il drammaturg Maddalena Mazzocut-Mis, per il regista Paolo Bignamini, per gli interpreti Matteo Bonanni e Federica D’Angelo e, infine, anche per lo spettatore. Una sfida al contempo narrativa ed espressiva, artistica e filosofica, che verte sul valore del silenzio e sul significato dell’ellissi.

Un uomo e una donna sono alla stazione, in attesa di un treno, devono decidere se tenere o no il figlio di cui lei è incinta. Sulla questione hanno punti di vista divergenti e la tensione che si genera tra loro è palpabile. Tutto resta suggerito, accennato e non detto: il rapporto tra i due, ciò che li ha tenuti insieme fino a quel momento e il futuro che li attende una volta partiti.

Orari

lunedì 30 Giugno – 20:30

martedì 1 Luglio – 20:30

mercoledì 2 Luglio – 21:15

giovedì 3 Luglio – 20:30

Prezzi

intero 18€;

under26/over65/Carta giovani 15€

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

Con il tuo biglietto teatrale, ingresso ridotto a 5€ ai Bagni Misteriosi, valido esclusivamente nella stessa data del biglietto dello spettacolo, per balneazione dalle h 18.00 alle 22.30.

Info e biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia