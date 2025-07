Il 18 luglio 2025 Benevento si trasformerà in un palco d’eccezione con “Battisti Legend”, un evento unico dedicato alla musica e all’eredità di Lucio Battisti, uno dei più grandi e amati artisti della musica italiana. La suggestiva cornice del Teatro Romano ospiterà una serata indimenticabile, organizzata dall’Accademia delle Opere APS, che promette di emozionare il pubblico con un viaggio musicale coinvolgente e di alta qualità.

Protagonista della serata sarà Mario Lavezzi, cantautore e produttore di fama nazionale, che ha collaborato direttamente con Lucio Battisti e con molti altri grandi della musica italiana. La sua esperienza personale con Battisti aggiunge un valore unico all’interpretazione dei capolavori che verranno eseguiti, rendendo omaggio a un’eredità musicale straordinaria.

Accanto a lui, Roberto Pambianchi con la sua band porterà un’energia fresca e contemporanea, contribuendo a dare nuova vita alle melodie intramontabili di Battisti. La band di Pambianchi, nota per le sue esibizioni dinamiche e coinvolgenti, si propone di catturare l’essenza dell’opera di Battisti, rendendola accessibile e apprezzabile anche per le nuove generazioni.

“Battisti Legend” non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio omaggio all’arte e alla cultura italiana, un’occasione per riscoprire e celebrare un patrimonio musicale senza tempo, immersi in uno dei luoghi più suggestivi e storici della città di Benevento.

