Rhythmic’s Team di Arese, ottimi risultati ai nazionali di ginnastica ritmica

Tra il 21 e il 29 giugno a Rimini, tra emozioni, medaglie e tanta determinazione

Il Rhythmic’s Team di Arese ha partecipato con entusiasmo e ottimi risultati ai Campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica svoltisi a Rimini dal 21 al 29 giugno, schierando 9 atlete del settore agonistico per il campionato FGI e 8 atlete del corso Rhythmic’s Emotion Team per la competizione FISDIR.

Campionato FGI: sei finali nazionali e un bronzo all around

Nella competizione FGI, dopo il primo giro di qualifiche, sono state ben sei le finali nazionali conquistate, traguardo che ha permesso alle ginnaste aresine di accedere tra le migliori dieci d’Italia nelle rispettive categorie e specialità.

Grande protagonista Clelia, che si è aggiudicata il bronzo nazionale all around e si è laureata vicecampionessa italiana nelle specialità palla e corpo libero. Ottima anche la prestazione di Matilde, che ha sfiorato il podio con un quarto posto sia alle clavette che al corpo libero. Rebecca ha chiuso con un buon settimo posto nella specialità nastro.

Da segnalare anche l’ottima prestazione di squadra per il team Sedie D LC, composto da Emma, Rebecca, Matilde e Clelia, che ha migliorato il punteggio delle qualifiche, concludendo la finale in quinta posizione, un risultato di grande valore considerando che era la prima esperienza nella categoria junior/senior.

Buoni riscontri anche per Anita, Clarissa, Asia, Martina ed Elisa, che pur non accedendo alle finali a causa di alcune imprecisioni, hanno comunque mostrato ottime capacità tecniche e ampi margini di crescita. In una competizione così serrata, anche una minima imperfezione può fare la differenza, ma il valore delle atlete resta alto, come dimostrato dalle prestazioni a livello regionale. La società è già proiettata verso il nuovo anno sportivo con grande determinazione.

Campionato FISDIR: tante medaglie e ottimi piazzamenti

Grandi soddisfazioni anche nel Campionato FISDIR, riservato ad atlete con disabilità intellettivo-relazionali, dove le ragazze del Rhythmic’s Emotion Team si sono distinte conquistando diversi podi:

Anita (livello 1): seconda alla palla

Giulia (livello 2): seconda al cerchio, terza a palla e nastro

Desi (livello 3): seconda al cerchio, terza a palla e nastro

Alice (livello 4): prima all-around, prima a cerchio, palla e nastro, seconda a fune e clavette

Anche le coppie del programma integrato hanno portato a casa ottimi piazzamenti:

Desi e Lisa: prime classificate

Alice A. e Alice B.: terze classificate

Carolina e Anita: quarte classificate

Giulia e Anna: quinte classificate

Uno sguardo al futuro

La società Rhythmic’s Team di Arese si dichiara estremamente soddisfatta dei risultati ottenuti, frutto dell’impegno e della passione di atlete, tecnici e famiglie. Dopo una breve pausa estiva, le attività riprenderanno a settembre con nuova energia, pronte ad affrontare un’altra stagione ricca di traguardi.

