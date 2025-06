Rho il Teatro Civico forma alle professioni dello spettacolo

Il Teatro civico di Rho, oltre a essere punto di riferimento per la comunità rhodense e non solo, è anche un luogo in cui formare alle professioni dello spettacolo. D’intesa con Agis, Associazione generale italiana dello Spettacolo, con fondi europei e con il coinvolgimento di Confcommercio Milano, al De Silva si prepara un corso gratuito per macchinisti per eventi dell’arte e dello spettacolo, capaci di realizzare allestimenti scenici, per teatro, cinema ed eventi. Si tratta di figure molto richieste e poco presenti sul mercato in questo momento. Una buona occasione, dunque, per chi cerca lavoro e si sente dotato di creatività.

Professionisti del settore insegneranno a realizzare gli allestimenti scenici, le tecniche per posizionare gli elementi di scena e quelle per le riparazioni, ma anche elementi di disegno tecnico e organizzazione dello spazio scenico. Il corso è aperto a persone dai 16 ai 65 anni, residenti in Lombardia, disoccupati o inoccupati. Devono essere dotati di Spid e/o CieID. Le lezioni durano 120 ore, in presenza, al Teatro di piazza Jannacci 1 a Rho.

“Il nostro Teatro Civico dà già lavoro a diverse figure, per l’organizzazione degli spettacoli, la loro promozione, le luci, le parti tecniche, le maschere che accompagnano il pubblico – spiega l’assessora a Teatro e Cultura Valentina Giro – Ci è sembrato utile favorire la possibilità di formare giovani e meno giovani a un mestiere antico nel mondo del teatro, quello di chi allestisce le scenografie, di chi sa predisporre e anche riparare gli elementi di scena.

Un mestiere che oggi vede poche persone capaci di portarlo avanti: sono figure molto richieste, così abbiamo lavorato con Agis per un corso che fosse aperto a tutti e gratuito. Una opportunità importante in tempi difficili per chi cerca lavoro. Sappiamo di poter contare su professionisti in grado di trasmettere il mestiere e ci fa piacere pensare che il Teatro di Rho possa essere fucina di nuova occupazione”.

“In molti teatri poter contare su validi macchinisti è fondamentale e oggi è sempre più difficile trovare bravi macchinisti per allestire uno spettacolo – conferma il presidente della Fondazione Teatro Civico di Rho, Fiorenzo Grassi – Questo corso rappresenta davvero una valida opportunità: c’è bisogno di gente in gamba, capace e creativa. Ci affidiamo a formatori di spessore e confidiamo di poter contare al termine delle lezioni su nuove figure attente e preparate, a disposizione della nostra sala, delle compagnie che accogliamo, dei teatri milanesi e non solo”.

Verranno rilasciati certificati di partecipazione e di competenza. Un qr code presente sul volantino allegato e sul sito www.teatrocivicorho.com permette l’iscrizione. Informazioni si possono ottenere al numero 379-2124347.

