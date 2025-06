“Festa delle Feste” per celebrare i primi 10 anni dello Spirit de Milan!

Allo Spirit de Milan ieri sera 25 giugno, si è svolto l’evento più atteso: la Festa delle Feste, in per celebrare ufficialmente i primi dieci anni dello storico locale della Bovisa.

La serata ha preso il via alle 19:30 con la coinvolgente Banda d’Affori, per poi proseguire con un lungo viaggio attraverso tutte le anime che hanno reso unico questo spazio in dieci anni di attività: dallo swing al cabaret, passando per il dialetto milanese, il tango argentino e l’irish folk.

A guidare la serata e a ricreare l’atmosfera elettrizzante di “Bandiera Gialla”, gli scatenati MahBuhBah, che hanno infiammato il palco coinvolgendo il pubblico con ritmo, ironia e sorprese. Ad affiancarli, numerosi ospiti a sorpresa.

Il culmine della Festa, si è raggiunto con un DJ set firmato Damn Spring che ha portato avanti le danze fino alle 2 del mattino.

Non è mancato neppure il momento simbolico e dolcissimo: la torta di compleanno gigante per tutti, per brindare insieme a questo importante traguardo.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia