Annullo filatelico-osteria-della-villetta-palazzolo-oglio

Per il 125° anniversario del locale storico “Osteria della Villetta”, Poste Italiane parteciperà alle celebrazioni con uno speciale annullo filatelico.

“L’Osteria rappresenta le mie origini, una concreta testimonianza di storia, di cultura, di tradizioni da dover conservare… tutto ciò si traducono per noi nei valori dell’accoglienza, della convivialità, della socialità.” Questa frase, tra le altre, si distingue sul loro sito internet.

L’iniziativa filatelica si svolgerà mercoledì 25 giugno dalle ore 17.30 alle ore 22.00 e per l’occasione, presso il Ristorante Osteria della Villetta, in via Marconi n.104 in Palazzolo Sull’Oglio sarà allestita una postazione filatelica temporanea.

L’annullo, realizzato nel formato ovale, riproduce il logo del locale storico. Completano l’immagine le scritte “125 anni di locale storico” – 25.6.2025 – 25036 Palazzolo Sull’Oglio (BS)”.

Saranno disponibili francobolli, con tematiche attinenti alla manifestazione, oltre ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 25 giugno, sarà depositato presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Brescia Centro per i sessanta giorni successivi, al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti; verrà poi depositato presso il Museo storico della Comunicazione di Roma.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia