A35 Brebemi al fianco degli “angeli della sicurezza stradale”, per la campagna europea promossa oggi da ASECAP

Brescia, 25 giugno 2025. A35 Brebemi e la società operativa Argentea partecipano alla terza edizione della campagna internazionale “(S)He Works – I Care”, promossa da ASECAP, l’associazione europea delle concessionarie autostradali. L’iniziativa, che coinvolge 17 Paesi europei e numerosi tratti della rete autostradale continentale, punta a sensibilizzare tutti gli utenti della strada, in particolare i conducenti di mezzi pesanti, sul rispetto delle regole di sicurezza e sull’importanza di proteggere chi lavora ogni giorno per garantire la nostra mobilità.

Il personale di Argentea è presente oggi nei pressi di Caravaggio (Bg) dalle 8:00 alle 12:00 presso l’Area di Servizio Adda Sud in direzione Brescia e dalle 13:00 alle 17:00 presso l’Area di Servizio Adda Nord in direzione Milano. Durante la giornata si svolgeranno momenti di incontro tra pattugliatori e autotrasportatori, attività esperienziali e simulazioni, oltre alla condivisione di un semplice caffè: un’occasione concreta per confrontarsi, conoscersi e sviluppare una maggiore consapevolezza reciproca.

Anche nel 2025 l’iniziativa mira a rafforzare il legame tra gli operatori in servizio e i conducenti, promuovendo un comportamento più attento e responsabile da parte di tutti. Come dimostrano i dati e le testimonianze raccolte nelle precedenti edizioni, purtroppo sono ancora troppi i rischi corsi ogni giorno da chi lavora “in giallo” o “in arancione” sulle nostre strade, spesso a causa di distrazioni, eccessi di velocità o mancato rispetto del corridoio di sicurezza.

Questa giornata, coordinata in Italia da ASECAP in collaborazione con AISCAT e le principali concessionarie tra cui A35 Brebemi, è una delle tante azioni con cui Aleatica e le sue controllate in Europa e nel mondo — anche attraverso la Fondazione Aleatica per la Sicurezza Stradale — si impegnano attivamente a promuovere un cambiamento culturale duraturo, con l’obiettivo di salvare vite umane e rendere le infrastrutture sempre più sicure per tutti.

“A35 Brebemi e l’intero gruppo Aleatica pongono la sicurezza al centro della propria visione strategica. Partecipare anche quest’anno alla campagna ‘(S)He Works – I Care’ significa ribadire con forza che il rispetto per chi lavora sulle autostrade non è solo un dovere morale, ma una responsabilità collettiva. Eventi come questo aiutano a creare empatia tra conducenti e operatori, facendo crescere la cultura della prevenzione e della prudenza alla guida”, ha dichiarato Matteo Milanesi, Direttore Generale di A35 Brebemi – Aleatica.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia