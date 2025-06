10ª edizione del “Monferrato on Stage”, la rassegna itinerante

Dopo l’anteprima del 10 maggio a Villafranca d’Asti (Asti) e il primo appuntamento tenutosi lo scorso 7 giugno a Cocconato (Asti), prosegue la 10ª edizione del MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche che caratterizzano il Monferrato alla musica, da sempre elemento di aggregazione universale.

Fino al 13 settembre altri 11 appuntamenti pensati per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

Dopo i Gran Bal Dub e i Furio Chirico’s The Trip, tanti gli artisti che si esibiranno dal vivo sul palco del Monferrato On Stage: Cristiano Godano e Guano Padano, Dente, Felice Reggio Quintet, Frankie hi-nrg mc, Gino Castaldo e Paola Turci, Giulia Mei, Gran Bal Dub, I Musici di Francesco Guccini, Mario Venuti, Roby Facchinetti e The Originals.

Tra le novità di questa 10ª edizione, la nascita di “Nord Ovest Vibes”, progetto di interscambio culturale e turistico tra il Festival del ponente ligure creato dai comuni di Loano (Savona), Pietra Ligure (Savona), Finale Ligure (Savona) e Monferrato On Stage.

Volto a superare i confini regionali, la joint venture tra Piemonte e Liguria ha come obiettivo, oltre a comunicare i due festival in modo sinergico, dar corso ad un vero e proprio percorso di contaminazione culturale in tema di storia, enogastronomia e cultura territoriale, di una porzione dell’Italia che si identifica in uno stesso popolo solamente diviso da un ostacolo orografico da superare insieme ricongiungendo le due branche di una cultura comunitaria un tempo unica.

Il progetto vanta il supporto e il sostegno di Ente Turiamo Langhe Monferrato Roero e Fondazione Banca di Asti.

