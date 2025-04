Un milione e 750.000 euro per riserve naturali in Lombardia

Un milione e 750.000 euro per le riserve naturali della Lombardia

Questo l’ammontare complessivo del piano di riparto presentato dall’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi e approvato oggi dalla giunta della Regione Lombardia.

Queste risorse dovranno essere utilizzate dagli enti gestori delle quarantasette riserve naturali non comprese all’interno di parchi regionali per effettuare interventi di salvaguardia della biodiversità, di manutenzione straordinaria, di conservazione e recupero del paesaggio naturale e rurale e di riqualificazione delle sedi, dei centri visita, di altri edifici e delle infrastrutture presenti all’interno dei confini delle riserve naturali.

Piano di riparto per categorie

Tenendo conto dell’estensione delle riserve, il piano di riparto distingue gli enti gestori in quattro categorie, attribuendo a ciascuna di esse una quota proporzionale del contributo finanziario disponibile.

1. Alla riserva che rientra nella categoria 4 (oltre 2.000 ettari) saranno assegnati 91.000 euro.

2. Le due riserve appartenenti alla categoria 3 (da 600 a 2.000 ettari) riceveranno 66.500 euro ciascuna.

3. Le quattordici riserve appartenenti alla categoria 2 (da 150 a 600 ettari) riscuoteranno 49.000 euro ciascuna.

4. Le trenta riserve appartenenti alla categoria 1 (fino a 150 ettari) avranno un introito di 28.000 euro ciascuna.

SUDDIVISIONE PER PROVINCE – Questa è la suddivisione per provinc.

Milano: 1 progetto, 49.000 euro.

Bergamo: 4 progetti (1 in comune con Brescia), 133.000 euro.

Brescia: 8 progetti (1 in comune con Bergamo), 367.500 euro.

Como: 6 progetti (1 in comune con Lecco, 1 in comune con Sondrio), 269.500 euro.

Cremona: 3 progetti, 126.000 euro.

Lecco: 2 progetti (1 in comune con Como), 56.000 euro.

Lodi: 1 progetto, 49.000 euro.

Mantova: 5 progetti, 140.000 euro.

Pavia: 11 progetti, 329.000 euro.

Sondrio: 7 progetti (1 in comune con Como), 297.500 euro.

Varese: 2 progetti, 77.000 euro.

