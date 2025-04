Venerdì 11 aprile (ore 20:45 | ingresso 10 euro – ridotto 8 euro | prevendite attive su vivaticket.it) al Teatro Comunale di Novoli la stagione Per un teatro umano prosegue con il debutto nazionale di “Un altro giorno ancora. Sui passi di Renata Fonte”.

Lo spettacolo di e con Angela De Gaetano, prodotto da Factory Compagnia Transadriatica, con voice over di Mario Perrotta (che intepreta lo storico e politico neretino Pantaleo Ingusci), Ippolito Chiarello, Fabio Tinella, Graziano Giannuzzi, Dario Rizzello e di alcune allieve e allievi di AMA – Accademia Mediterranea dell’attore (Benedetta Ala, Rocco Buono, Karola Nestola, Andrea Romanazzi), nasce per onorare e coltivare la memoria della giovane assessora del Comune di Nardò, uccisa a 33 anni nella notte fra il 31 marzo e il 1 aprile 1984, per aver difeso il Parco Naturale di Porto Selvaggio dalla speculazione edilizia. Il delitto ebbe un’immediata risonanza nazionale, ispirando film, documentari, spettacoli, libri, graphic novel, canzoni, approfondimenti giornalistici. Si tratta del primo omicidio politico di stampo mafioso nel Salento, perpetrato contro una donna, madre, sposa, esempio di impegno sociale e ambientale.

«La storia di Renata Fonte mi ha spezzato il respiro fin dal primo istante. Ero una bambina quando venne uccisa. La notizia mi turbò in modo per me allora inspiegabile», sottolinea l’autrice, autrice e regista. «Negli anni ho pensato spesso a lei. Mi sembra di vederla, ora: una donna forte, esemplare, sta tornando a casa dopo aver svolto il suo dovere in Consiglio comunale, a cui si era presentata con la febbre pur di non venire meno all’impegno con la sua coscienza, con le persone che era chiamata a rappresentare, con la sua terra.

Manca poco alla mezzanotte. Mancano pochi passi al portone di casa sua. Nel silenzio quieto di una sera di primavera, tre colpi di pistola feriscono l’aria e la vita», sottolinea Angela De Gaetano. «Feriscono a morte una giovane donna, carismatica, colta e appassionata, sempre alla ricerca della verità, del bene e della giustizia. La sua è stata un’esistenza piena, pervasa dal desiderio di incontrare il mondo ed esprimere sé stessa e i suoi valori, in ogni attività, non solo politica. Nello spettacolo prende vita il ritratto umano di questa donna straordinaria, i cui passi non smetteranno mai di risuonare».

La stagione teatrale Per un teatro umano è organizzata nell’ambito del progetto Teatri del Nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con Blablabla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, Trac – Teatri di residenza artistica contemporanea e i comuni di Brindisi, Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Trepuzzi e Novoli. Info e prenotazioni 3208607996 – 3207087223 – 3403129308 – www.teatridelnordsalento.it.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 26 aprile appuntamento al Teatro Comunale di Leverano con “Ballata per la Katër i Radës” di Giorgia Salicandro con Sara Bevilacqua e Riccardo Lanzarone con musiche composte ed eseguite dal vivo da Redi Hasa per la regia di Tonio De Nitto, produzione di Factory Compagnia Transadriatica con il sostegno del Garante regionale dei Diritti dei minori della Regione Puglia. Finale di stagione sabato 10 maggio al Teatro Comunale di Novoli con “Trans”, spettacolo di danza contemporanea della Compagnia Elektra con Mariliana Bergamo, Francesca Nuzzo, Chicca Sansò, Martina Nuzzo, Gaia Quarta, Gianluca Rollo con regia e coreografia di Annamaria De Filippi.

Ingresso 10 euro – 8 euro ridotto (under 30 over 65 e residenti

di Novoli, Campi Salentina, Guagnano, Leverano e Trepuzzi)

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia