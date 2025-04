Tutto è Kabarett, da stasera al Teatro Parenti di Milano

Dal 22 al 27 Aprile Caffè Hertz, porta in scena nella Sala Tre del Teatro Franco Parenti una riflessione sulla memoria del nazismo, attraverso una ricerca sul linguaggio del Kabarett e della musica.

Una drammaturgia fortemente al femminile: protagoniste tre donne – attrici, cantanti e musiciste – che incarnano tutta la poliedricità espressiva delle grandi artiste dell’epoca, come Marlene Dietrich, Annemarie Hase, Blandine Ebinger, Claire Waldoff, Anita Berber e Valeska Gert.

«Un treno attraversa l’Europa tra le due Guerre. A bordo una ragazza viennese in cerca di fortuna: Elli che «di anni ne ha venti, ma ne dimostra sedici, e non ha paura di niente». Elli vuole fare l’attrice. Giunta in una Berlino animata da quello sfrenato fermento artistico che prelude alla catastrofe, Elli troverà un gruppo di artisti – di amici – con cui fonderà un locale di Kabarett: il «Jazz».

La storia di Elli, narrata nel fortunato romanzo Tutto è Jazz del 1933, richiama autobiograficamente quella della sua autrice, Lili Grün, ma la fortuna del libro non fu la stessa della scrittrice, ebrea viennese, che finì deportata e uccisa in un campo di concentramento. Con la memoria di Lili anche quella del romanzo finì nell’ombra, fino alla recente riscoperta e alla nuova edizione italiana ad opera della casa editrice trentina Keller, nel 2018.

La Compagnia

L’attività della compagnia ha inizio a Milano nel febbraio 2020. Caffè Hertz si compone del drammaturgo e sound designer Riccardo Tabilio e da tre attrici e performer: Francesca Zaira Tripaldi, Maria Luisa Zaltron e Valentina Mandruzzato.

Dal 2018 condividono numerose esperienze teatrali, a partire dalla trilogia Triennale site-specific Magia Naturalis (Urfaust, Eresia, Caos), ambientata nel sito archeologico Belfort- Piuro (SO), ideata e diretta da Luca Micheletti – con il quale lavorano poi in varie produzioni fra teatro e opera: Faust Rapsodia, Quanto in femmina foco d’amor (Teatro Alighieri, Ravenna) e La vedova allegra (Teatro Carlo Felice, Genova).

Nel 2021 hanno ideato e messo in scena “RSVP // Invito a un ballo di cent’anni fa”, tratto da Il ballo di Irène Nemirovsky, pensato come performance online per Cantiere26, Arco (TN). Nel 2022 nasce “Tutto è Kabarett”, ispirato al romanzo “Tutto è Jazz” di Lili Grün.

Orari

martedì 22 Aprile – 20:15

mercoledì 23 Aprile – 20:15

giovedì 24 Aprile – 20:30

venerdì 25 Aprile – 19:00

sabato 26 Aprile – 19:00

domenica 27 Aprile – 16:30

Prezzi

intero 25€

under26/over65/Carta giovani 15€;

convenzioni (valide tutti i giorni) 18€

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia