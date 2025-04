Lumen Festival, si inizia mercoledì 25 giugno a Campo Marzio

Il Lumen Festival inaugura la sua 12ª edizione con una serata di apertura speciale: mercoledì 25 giugno Campo Marzo ospiterà i Toy Tonics, con il b2b tra Kapote e Sam Ruffillo, tra i nomi più interessanti del panorama dance europeo. La serata vedrà l’opening di Discoteca Lumen con i DJ resident Michael Basso e Mattia Gregori.

Dopo il successo degli scorsi anni, il Lumen Festival torna a Vicenza per la sua 12ª edizione. L’appuntamento si terrà dal 25 al 29 giugno 2025 nella suggestiva cornice del Campo Marzo.

La serata inaugurale del 25 giugno sarà un appuntamento all’insegna del groove che apre le danze alle cinque giornate del festival, portando a Vicenza le sonorità calde e raffinate dell’etichetta berlinese Toy Tonics, punto di riferimento per la nuova generazione di clubber europei. Tra house, disco, funk e vibrazioni rétro-futuristiche, Kapote e Sam Ruffillo trasformano ogni DJ set in un viaggio sonoro e fisico, con un’energia contagiosa che ha conquistato club e festival di tutta Europa. Kapote, producer, DJ e fondatore dell’etichetta, è una figura centrale della scena elettronica berlinese: i suoi set mescolano disco rara, italo, deep house e funk con gusto e intensità. Sam Ruffillo, punta di diamante del roster Toy Tonics, ha saputo imporsi con uno stile unico che mescola influenze mediterranee, italo disco, house 90s e funk elegante, diventando uno dei nomi più richiesti della nuova scena.

La serata si aprirà con i set dei resident Michael Basso e Mattia Gregori, protagonisti di Discoteca Lumen, il progetto elettronico del festival che accende le serate vicentine non solo in estate ma anche durante tutto l’anno. Il loro back-to-back darà il via alle danze con una selezione che fonde club culture, house underground e attitudine da dancefloor.

Anche per questa edizione la line up del festival presenta grandi nomi. I Toy Tonics e Discoteca Lumen vanno ad aggiungersi ai già annunciati MadMan e Sayf (26 giugno), Dov’è Liana (27 giugno), Joan Thiele, Samuel e Lamante (28 giugno).

Da dodici anni, evento per eccellenza dell’estate vicentina, il palco del Lumen Festival ha visto esibirsi nomi di grande rilievo della scena musicale italiana, come Madame, Bresh, Psicologi, gIANMARIA, Coma_Cose, BNKR44, La SAD, Fast Animals and Slow Kids, Ghemon, M¥SS KETA, Venerus, Mecna, Ex-Otago, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Kid Yugi, Generic Animal, Post Nebbia, Pop X, Auroro Borealo e OKGIORGIO, dando vita a momenti che hanno segnato la scena musicale del nostro Paese. La 12ª edizione non farà eccezione, promettendo appuntamenti di grande qualità.

Lumen Festival non è solo musica, ma un’esperienza immersiva che intreccia suoni, idee e atmosfere uniche. Dal 2021, il claim “This must be your place” ne racchiude la missione: creare uno spazio accogliente, dove chiunque possa sentirsi a casa e vivere la cultura in tutte le sue forme. Oltre ai concerti, il festival offre talk e workshop dedicati a temi attuali come l’imprenditoria giovanile, i diritti, la cultura e la sostenibilità, con esperti e personalità di spicco a guidare il confronto. Un’opportunità unica per arricchire l’esperienza del pubblico e approfondire questioni di grande rilievo.

Anche quest’anno torna l’Underdog Music Contest, il concorso dedicato agli artisti emergenti che offre l’opportunità di esibirsi sul palco del Lumen. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 11 aprile o fino al raggiungimento del numero massimo di 100 partecipanti. Per candidarsi è richiesto il versamento di una quota di iscrizione di 5 euro.

Lumen Festival è anche sinonimo di innovazione e sostenibilità. In collaborazione con il festival Un Posto in Cui Tornare, impegnato nella promozione di pratiche sostenibili, l’evento attuerà una serie di iniziative concrete per ridurre l’impatto ambientale. Tra queste, la raccolta differenziata, gestita da figure specializzate nel separare i rifiuti, e la promozione dell’uso dei mezzi pubblici. Sarà confermata l’adozione di materiali biodegradabili e la continua sensibilizzazione del pubblico sui temi della sostenibilità.

In un periodo in cui il costo degli eventi dal vivo continua a crescere, Lumen Festival si impegna a mantenere la cultura accessibile a tutti. I biglietti per il festival sono acquistabili su TicketSms al prezzo di solo 5 euro + DDP per il biglietto giornaliero e 12 euro + DDP per l’abbonamento a tutte le giornate, offrendo un’esperienza di qualità a un prezzo simbolico.

