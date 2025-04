Rho, Riflessioni, omaggio a Faber con la Trasgressione

Dopo le partecipate serate dei mesi scorsi, la rassegna Riflessioni – Diritti pace attualità ideata dall’assessora alla Cultura Valentina Giro prosegue al Teatro Civico di Rho. Dopo il primo incontro, uno dei Dialoghi di Inclusione dedicato alla figura del cardinale Carlo Maria Martini, e dopo il dialogo tra Moni Ovadia e il professor Gianni Vacchelli sulla guerra israelo palestinese, il 16 maggio 2025 alle ore 21 è in programma al Teatro Civico Roberto de Silva una serata dal titolo “Anime salve”, che vedrà nuovamente sul palco della sala rhodense la Trasgressione Band guidata da Juri Aparo, già protagonista il 2 marzo 2024. Sarà l’occasione per ascoltare brani di Fabrizio De Andrè (il titolo è ispirato all’ultimo album del cantautore genovese) e per riflettere insieme con i detenuti delle carceri di Bollate e di Opera, insieme con l’Associazione Trasgressione.net che da molti anni lavora nelle carceri dell’area milanese.

Trasgressione Band è guidata da Juri Aparo, presidente del Gruppo Trasgressione.net che si occupa di carcere, di detenuti ed ex detenuti, di contrasto al bullismo e alla delinquenza: proporrà canzoni di Faber alternandole a letture, interventi, considerazioni di alcuni detenuti che da anni lavorano in carcere per la costruzione di un nuovo percorso di vita e di scelte. Aparo è voce solista ma soprattutto psicologo e psicoterapeuta: ha iniziato la sua attività professionale in carcere 43 anni fa ed è il fondatore del Gruppo della Trasgressione attivo nelle carceri di Bollate, Opera, San Vittore e da poco anche nel carcere di Monza e nel minorile Beccaria.

Il Gruppo, composto da studenti e laureandi di Psicologia, Scienze Sociali e Giurisprudenza, da liberi cittadini, da familiari di vittime di reato, opera nelle carceri milanesi nel recupero e nella ricerca del ruolo dei detenuti che hanno svolto lunghi periodi di ri-pensamento e di superamento delle proprie colpe e dei propri reati: la loro capacità di colloquio, di discussione, di dialogo consente iniziative di prevenzione alla devianza e al bullismo nelle scuole e la ricerca di spazi di socialità all’interno e all’esterno del carcere che possano essere di aiuto alla società, alle persone, ai detenuti stessi.

“Molte le attività di approfondimento svolte in questi anni, le ultime gli incontri “Padri e Figli” trasmessi anche dalla Trasmissione radiofonica di Rai 2 Caterpillar, il lavoro sulla Chiamata di San Matteo del Caravaggio, la pièce teatrale su Sisifo, gli scritti sulla devianza e sul recupero – spiega Luigi Negrini, uno dei volontari – Molte delle iniziative e degli scritti sono consultabili sul sito del Gruppo www.vocidalponte.it Anche nel concerto rhodense si darà voce a detenuti e ex detenuti del Gruppo provenienti dalle carceri di Opera e di Bollate che parleranno al pubblico delle proprie esperienze, della situazione carceraria, del lavoro personale e di gruppo sull’uscita dalla devianza e dal reato. In onore dei 30 anni di Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie, da anni partner del Gruppo, Trasgressione Band ha conquistato l’Auditorium Mahler a Milano dove 1.200 persone hanno applaudito il suo concerto”.

Al Teatro Civico di Rho l’ingresso è a pagamento, al costo di 15 euro. Occorre prenotarsi online su teatrocivicorho.com, oppure di persona al Tourist infopoint di piazza San Vittore 19 (pagamento solo con bancomat o carta di credito)

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia