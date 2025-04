Lucio Corsi: in partenza da Perugia il “Club Tour 2025”

È in partenza il 10 aprile da Perugia il “Club Tour 2025” di Lucio Corsi

Nove date – prodotte da Magellano Concerti – che hanno già registrato il tutto esaurito e che toccheranno le principali città italiane:

il 10 aprile all’Afterlife di Perugia (data zero), il 13 aprile 2025 all’Estragon di Bologna, il 15 aprile 2025 al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), il 16 aprile 2025 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 18 aprile 2025 all’Atlantico di Roma, il 23 aprile 2025 alla Casa Della Musica di Napoli, il 28 aprile 2025 all’Hall di Padova e si concluderà con due date all’Alcatraz di Milano previste per il 29 aprile 2025 e il 4 maggio 2025.



A giugno avrà invece inizio “Estate 2025” nei festival estivi italiani, di cui oggi si annuncia una nuova ultima tappa il 18 agosto al Summer Nights di Follonica (GR).

Questi appuntamenti live per il 2025 dell’artista, comprendono anche gli imperdibili show di “Ippodromi 2025” a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro).

Info e biglietti a questo link.

Le tournée arrivano dopo la pubblicazione del nuovo album “Volevo essere un duro” (Sugar Music), uscito il 21 marzo su tutte le piattaforme digitali e disponibile in pre-order a questo link nei formati vinile e CD, in arrivo oggi 4 aprile.

Il disco ha conquistato il sesto posto della Top Album Debut Global di Spotify del weekend 21-23 marzo.

Cantautore toscano, Lucio riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima.

A maggio rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea (dal 13 al 17 maggio).

luciocorsi.com

Spotify

Instagram

Youtube

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia