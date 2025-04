Heilung, al Teatro Arcimboldi per l’unica data del loro: “Erop Ferdhast Tour”

Dopo il grande successo ottenuto all’Alcatraz di Milano a dicembre 2022, HEILUNG torneranno al TAM Teatro Arcimboldi Milano domenica 27 aprile 2025, per l’unica data del loro “EropFerdhast Tour”.

La band sta progressivamente aumentando il proprio successo, grazie a brani inclusi in serie televisive di successo come “Il Trono di Spade” e “Vikings”, in videogiochi come “Conqueror’s Blade VII: “Wolves of Ragnarök” e “Senua’s Saga: Hellblade II”, e al film di successo di Robert Eggers “The Northman”.

La data di Milano sarà aperta da Eivør, cantautrice folk originaria delle Isole Fær Øer, conosciuta per la sua cospicua produzione musicale

Per ogni biglietto venduto, la band donerà 1 Euro per piantare alberi e contribuire alla causa del rimboschimento, attività da sempre vicina alla filosofia e al credo del gruppo.

www.teatroarcimboldi.it

