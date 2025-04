F1, Minardi a Radio 24: “GP di Imola a rischio? Liberty Media guarda i profitti. Il Governo abbia riguardo per Imola”

“Innanzitutto, c’è un’apertura, cosa che noi stiamo cercando di affrontare. Chiaro che il comprensorio Imola non può da solo affrontare la fee che Liberty Media chiede. Domenicali è di Imola, ma è anche amministratore delegato di una società di americani che guardano solo i profitti”.

Così ammette e risponde Giancarlo Minardi, Presidente del Consiglio d’Amministrazione di “Formula Imola”, società che gestisce l’autodromo intervenuto A Tutti convocati su Radio 24.

Mentre l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola si prepara ad ospitare la 6H del WEC, lo storico circuito potrebbe perdere la gara di Formula 1, come ammesso dallo stesso Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group.

“Credo che il problema dei due gran premi sia bypassabile: non è bypassabile quello che eventualmente ci chiedono e, onestamente, pur registrando un aumento di presenze, più di tanto noi non riusciamo a mettere dentro l’autodromo. Ci vuole quello che credo sia il veicolo principale, il veicolo dello sport può creare ancora più interesse nel turismo che è la nostra prima industria e lo sport sta dando tanti risultati. Chiaro che da appassionato sponsorizzo di più i gran premi di auto e moto, ma lo sport è un veicolo per aumentare il PIL – conclude Minardi a Radio 24 facendo un appello al Governo – Conto che il Governo abbia un occhio di riguardo per noi e capisca cosa vuol dire sponsorizzare lo sport.“

