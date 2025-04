Dazi Lombardia Milano, carrello spesa stabile dal nuovo anno

In attesa di conoscere se gli annunci di Trump in materia di dazi produrranno effetti anche sulla quotidianità degli italiani, l’osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ rileva che nel primo trimestre del 2025, in termini generali, il carrello della spesa, pur non avendo fatto registrare importanti cambiamenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, registra un lieve aumento delle vendite sia nel settore alimentare (+1%), sia in quello della ‘cura della persona e della casa’ (+1,5%).

L’analisi del gruppo della Grande distribuzione (una settantina di realtà tra ipermercati, superstore e supermercati, la maggior parte dei quali in Lombardia), definisce anche il podio dei prodotti più venduti e, come valore assoluto, al primo posto si colloca il binomio verdura e frutta che, nel trimestre, ha fatto registrare un segno positivo del 1,8%. In generale, poi, segnali positivi nel comparto dei cereali, delle uova e degli yogurt.

Mentre nei segmenti più specifici, bene i prodotti vegetali e proteici, i cibi etnici e i ‘primi piatti pronti’. Prosegue invece, la fase negativa per l’olio d’oliva (a vantaggio di quello di semi), caffè e cioccolato, in difficoltà a causa dell’impennata delle materie prime. Così come segnano il passa biscotti e prodotti per l’alimentazione per bambini.

Sostanzialmente stabili i banchi della carne (meglio quella bianca) e del pesce.

“Un andamento del mercato – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo – che, in linea con quanto accaduto nei mesi scorsi, risulta caratterizzato da una grande attenzione per le promozioni e l’acquisto dei ‘prodotti a marchio’. Nel nostro caso specifico quelli contrassegnati ‘Il Gigante’, confermano rispetto a un anno fa un aumento vicino al 5% ”.

Nel settore ‘cura della persona e della casa’, lieve incremento per i prodotti della cura del corpo e del benessere personale (+2%), mentre diminuiscono gli acquisti in quello dell’abbigliamento (-2,5%). Stabili, infine, piccoli e grandi elettrodomestici.

