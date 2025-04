Da Ostia gli Europei di windsurf: in gara oltre 300 atleti

Dal 15 al 21 aprile Ostia diventa capitale europea del windsurf ospitando i Campionati Techno 293: in arrivo delegazioni da 17 Paesi per una settimana di sport, mare e promozione del territorio

Ostia si prepara ad accogliere una delle principali competizioni giovanili europee degli sport del mare: i Campionati Europei di Windsurf Techno 293, in programma dal 15 al 21 aprile. Oltre 300 giovani atleti under 19, provenienti da 17 nazioni europee, arriveranno sul litorale romano per sfidarsi in mare, tra le onde e il vento di primavera, in una competizione che unisce sport, cultura marina e vocazione territoriale.

La manifestazione è organizzata dalla sezione di Ostia della Lega Navale Italiana, punto di riferimento nazionale per la promozione della vela giovanile e degli sport nautici. Le regate si svolgeranno nello specchio d’acqua di fronte alla Lega Navale di Ostia a partire dal 16 aprile, mentre la cerimonia d’apertura si terrà martedì 15 aprile alle 17:00 presso il Pala FIJLKAM di Ostia (via dei Sandolini 79) con la sfilata delle squadre e il saluto istituzionale alle delegazioni.

L’evento non sarà solo una sfida sportiva, ma anche un’occasione di crescita, formazione e promozione del territorio. A sottolinearlo è l’Ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana: “Ogni anno avviciniamo migliaia di giovani al mare e agli sport nautici, con un’attenzione particolare a chi vive situazioni di fragilità.

Alcuni dei nostri ragazzi diventano atleti di alto livello, altri semplicemente imparano a conoscere e rispettare il mare. Ma è un percorso che va oltre lo sport: trasmette valori fondamentali come la lealtà, la solidarietà e il rispetto per l’ambiente. La Sezione di Ostia interpreta perfettamente questo spirito essendo una delle realtà più dinamiche del nostro Paese”.

Il Campionato rappresenta, infatti, una delle tappe più importanti nel percorso formativo e agonistico dei giovani windsurfisti, che in occasioni come questa iniziano a costruire le proprie carriere internazionali. Per il Municipio X è invece un’occasione di grande visibilità e rilancio, perfettamente in linea con la sua vocazione sportiva, marittima e sociale.

“La Lega Navale di Ostia – spiega la presidente della sezione, Carola De Fazio – dedica particolare impegno all’inclusione, nelle attività di formazione, degli studenti e dei giovani del territorio di Roma e del Lazio, provenienti da contesti di disagio socio-economico. Tanti ragazzi, tra cui quelli del Punto Luce Save the Children di Ostia e dell’Associazione Il Porto dei Piccoli, saranno coinvolti, nelle giornate in cui si svolgerà la competizione. in attività che prevedono sessioni gratuite di sport e laboratori di educazione ambientale, con il fine di avvicinarli al windsurf”.

Tra i promotori dell’iniziativa la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, parlamentare del territorio, che ha sostenuto con convinzione il progetto di ospitare i Campionati: “Portare qui un evento europeo di questa portata è una scelta precisa: vogliamo restituire centralità a un territorio ricco di potenzialità, che troppo spesso viene dimenticato o penalizzato da una narrazione negativa.

Qui ci sono infrastrutture, competenze e una comunità viva che merita occasioni di crescita come questa. Il windsurf è uno sport straordinario che educa al sacrificio, alla libertà, al rispetto per la natura ed è perfetto per raccontare il meglio di Ostia. Ma questo è solo il primo passo: vogliamo fare del nostro litorale un punto fermo nel panorama degli sport del mare”. Per Ostia, dunque, si tratta di molto più che una semplice competizione sportiva: è una vetrina internazionale, una sfida organizzativa e soprattutto un’occasione concreta per rilanciare con orgoglio il proprio legame con il mare.

